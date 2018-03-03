Президент алтайских риэлторов не пойдет на второй срок

Новости 19.09.2019 11:15 443

В марте 2020 года в Союзе риэлторов Барнаула и Алтайского края состоятся очередные выборы президента организации, которые проходят каждые 2 года. На последнем заседании Совета Союза, которое прошло в конце августа, действующий президент Дмитрий Дворядкин сообщил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру.

Как пишет «Алтайский портал недвижимости», Дворядкин также предложил рассмотреть в этом качестве своего заместителя Татьяну Зинченко (владелицу одноименного агентства недвижимости).

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Кроме нее могут представить свою кандидатуру и другие желающие. Для этого им необходимо разработать программу, в которой будут отражены видения перспективы развития Союза риэлторов, указано в протоколе заседания. К этому вопросу члены СРБ намерены вернуться на общем собрании Союза 26 сентября. Возможно, к тому времени еще кто-то из директоров агентств, входящих в организацию, заявит о своем намерении участвовать в выборах.

Напомним, Дмитрия Дворядкина избрали на должность президента СРБ в марте 2018 года. До этого два срока подряд пост занимала Марина Ракина.