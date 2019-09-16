Горячую воду отключат почти 20 тысячам барнаульцев

Новости 19.09.2019 13:10 369

С четверга, 19 сентября в Барнауле будет ограничена подача горячей воды на одни сутки. Под отключение попадут 19 тысяч жителей Октябрьского и Центрального районов. Об этом сообщает СГК.

Мероприятия проводятся с целью завершения подготовки в предстоящему отопительному сезону. На сегодняшний день идут активные работы по завершению реализации ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле.

«Всего на 19 сентября специалистами СГК в рамках подготовки теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 26,6 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения», - говорится в сообщении компании.

Стало известно, когда в Барнауле начнется отопительный сезон Новости 16.09.2019 17:35 Мэрия ориентирует горожан на 23 сентября 3753

В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадают:

С 9.00 до 23.00 19 сентября — 62 жилых дома, 16 административных зданий, 7 медицинский и 12 образовательных учреждений в Октябрьском районе города;

С 9.00 19 сентября до 15.00 20 сентября — 41 многоквартирный дом и 46 частных домов, 10 административных зданий, шесть образовательных учреждений, больница и санаторий Центрального района.

Продолжаются работы и на ранее заявленном участке Железнодорожного района Барнаула, требующие временное ограничение ресурса. Отключенными остаются:

С 9.00 16 сентября до 17.00 26 сентября — жители четырех многоквартирных домов на ул. Молодежной, 111, ул. Шевченко, 144а, ул. Крупской, 124 и пер. Революционном, 120а.

Всего под ограничением горячего водоснабжения в разное время окажутся 19 875 барнаульцев, проживающих по перечисленных адресам. Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства.

Данные по плановым отключениям горячей воды, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула. Она, в свою очередь, оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Список объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте.