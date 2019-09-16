О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Горячую воду отключат почти 20 тысячам барнаульцев

Новости
369
0

С четверга, 19 сентября в Барнауле будет ограничена подача горячей воды на одни сутки. Под отключение попадут 19 тысяч жителей Октябрьского и Центрального районов. Об этом сообщает СГК.

Мероприятия проводятся с целью завершения подготовки в предстоящему отопительному сезону. На сегодняшний день идут активные работы по завершению реализации ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле.

«Всего на 19 сентября специалистами СГК в рамках подготовки теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 26,6 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения», - говорится в сообщении компании.  

Стало известно, когда в Барнауле начнется отопительный сезон

Стало известно, когда в Барнауле начнется отопительный сезон

Новости

Мэрия ориентирует горожан на 23 сентября

3753

В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадают: 

  • С 9.00 до 23.00 19 сентября — 62 жилых дома, 16 административных зданий, 7 медицинский и 12 образовательных учреждений в Октябрьском районе города; 
  • С 9.00 19 сентября до 15.00 20 сентября — 41 многоквартирный дом и 46 частных домов, 10 административных зданий, шесть образовательных учреждений, больница и санаторий Центрального района. 
  • Продолжаются работы и на ранее заявленном участке Железнодорожного района Барнаула, требующие временное ограничение ресурса. Отключенными остаются: 
  • С 9.00 16 сентября до 17.00 26 сентября — жители четырех многоквартирных домов на ул. Молодежной, 111, ул. Шевченко, 144а, ул. Крупской, 124 и пер. Революционном, 120а. 

Всего под ограничением горячего водоснабжения в разное время окажутся 19 875 барнаульцев, проживающих по перечисленных адресам. Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. 

Данные по плановым отключениям горячей воды, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула. Она, в свою очередь, оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов. 

Список объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте

«Это политический вопрос»: Виктор Томенко выразил свои пожелания по отопительному сезону

«Это политический вопрос»: Виктор Томенко выразил свои пожелания по отопительному сезону

Новости

Глава региона обсудил с главами ответственных министерств и организаций грядущий отопительный сезон

1844

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000