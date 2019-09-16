Горячую воду отключат почти 20 тысячам барнаульцев

С четверга, 19 сентября в Барнауле будет ограничена подача горячей воды на одни сутки. Под отключение попадут 19 тысяч жителей Октябрьского и Центрального районов. Об этом сообщает СГК.
Мероприятия проводятся с целью завершения подготовки в предстоящему отопительному сезону. На сегодняшний день идут активные работы по завершению реализации ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле.
«Всего на 19 сентября специалистами СГК в рамках подготовки теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 26,6 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения», - говорится в сообщении компании.
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В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадают:
Всего под ограничением горячего водоснабжения в разное время окажутся 19 875 барнаульцев, проживающих по перечисленных адресам. Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства.
Данные по плановым отключениям горячей воды, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула. Она, в свою очередь, оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.
Список объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте.
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