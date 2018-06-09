Женщина с ребенком провалилась в яму с кипятком в Новосибирске

Новости 19.09.2019 9:46 507

В Новосибирске накануне обрушился тротуар под теплотрассой. В образовавшуюся яму с горячей водой упала проходящая женщина с двухлетним ребенком.

Как сообщает НГС, инцидент произошел в районе строящегося здания по улице Ядринцевская, 71 около Центрального парка.

«Асфальт проваливается, и жена вместе с коляской падает в кипяток, уходит под землю, в кипящую воду. Ребенок ушёл полностью, с головой, в кипяток, она резко дёрнула, то есть он лицо не обварил - остальное всё обварил. Если бы меня не было, она бы из этой ямы самостоятельно не выбралась, - рассказал супруг пострадавшей.

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Он добавил, что у жены ожоги по пояс. Причем в яме пострадавшая не чувствовала дна, а держалась на локте. Женщина и ребенок были доставлены в ожоговый центр. Ребенок находится в реанимации.

ГУ МВД по Новосибирской области проводит проверку. По словам мужа пострадавшей, никаких ограждений или предупредительных знаков в районе провала не было. Новосибирский СК также сообщил о проверке.

В «Сибирской генерирующей компании» заявили, что выход воды на поверхность произошел из тепловой камеры, которая им не принадлежит.

По информации СМИ, дом на Ядринцевской, 71 возводит ООО «Специализированный застройщик «Техпроект», входящий в группу компаний «НМК». Данная организация принадлежит Андрею Добринскому и Анатолию Белому. Первый входил в совет директоров ООО «Новый Мир Химметалл».