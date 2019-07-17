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Вице-мэр Барнаула Сергей Демин посетил строящийся детсад

Новости
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Строящийся детский сад в квартале 2011 посетил сегодня замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергей Дёмин. Он ознакомился с ходом строительства, осмотрел помещение, а также побеседовал с представителем подрядчика.

Детский сад-ясли  в квартале 2011 – один из пяти, строящихся в рамках  национального проекта «Демография». Он рассчитан на 280 мест, 120 из которых предназначены для детей младшего возраста (до 3 лет). Все пять детских садов планируется сдать в эксплуатацию уже в этом году. В процессе их возведения будет освоено более 700 млн рублей. Из них 520 млн выделено из федерального бюджета, остальную часть софинансирования взяли  на себя краевой и городской.

«Самое главное сейчас,  стараемся, чтобы выполнены были наружные работы, в том числе, земельные. Так, произведена стабилизация грунта. Это дает нам возможность заниматься  здесь благоустройством вне зависимости от погодных факторов. В настоящее время готовим установку теневых навесов. Подрядчик заверяет, что в начале октября закончит кровельные работы. Проценты тут ставить, наверное, не очень корректно, но приблизительно можно сказать, что готовность этого детсада составляет около 80%», – рассказал Сергей Дёмин.

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Что уже сделано?

Возведение детского сада в квартале 2011 должно быть завершено в декабре, притом что работы начались в ноябре прошлого года. То есть, темпы довольно хорошие, по словам подрядчика, строительство идет в рамках графика.

На сегодняшний момент закончено возведение коробки здания, конструкции кровли – обрешетки и стропильной системы. Выполнены работы по врезке в тепловую сеть и все прочие наружные сети, сделана вертикальная планировка, начался монтаж постоянного забора, наружного освещения. На ближайшее время запланирована укладка асфальта и тротуарной плитки.

Что касается внутренних работ, то они выполняются поблочно (здание разделено на несколько блоков). В некоторых блоках к настоящему моменту уже завершены отделочные работы, уложена кафельная плитка, установлены радиаторы отопления. Таким образом, отдельные помещения уже готовы к финальной отделке – покраске и укладке линолеума.

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Перспективы

Светлана Чаузова – начальник управления единого заказчика в сфере капитального строительства Барнаула сообщила, что уже в начале следующего года построенные по нацпроекту «Демография» детские сады смогут принять почти 1,5 тысяч детей. Из них  более 600 – в возрасте до 3 лет.

Она добавила также, что во всех строящихся детсадах будут смонтированы теплые полы. Четыре из пяти возводимых по проекту садиков строятся в районе новых кварталов (2011, 2023, 2006а, 2009а, пятый – в с.Власиха) – каждому из которых достанется свой детский сад.

Главный инженер компании-подрядчика «Селф» Александр Жокин добавил, что практически все объекты строятся в сроки, которые меньше нормативных. Норматив составляет 18 месяцев, тогда как контракт предусматривает выполнение работ в течение 12-14 месяцев.

Рядом с детским садом также зарезервировано место под строительство школы.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Максим Стрелковский

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