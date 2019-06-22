От Бузовой до агровыставки: барнаульский спорткомплекс открыли по решению суда

Новости 19.09.2019 7:10 686

18 сентября Железнодорожный районный суд Барнаула принял решение разрешить проведение культурно-массовых мероприятий в спорткомплексе "Темп", сообщили "Политсибру" в пресс-службе СК.

Ранее, в конце июня, был введен запрет на любые концерты и представления. На протяжении двух месяцев спортивный клуб устранял все замечания, предъявленные судом. В частности, были внесены изменения в проектную документацию, которая прошла повторную экспертизу и проверена ГУ МЧС России по Алтайскому краю; изменено название объекта недвижимости на «Спортивно-зрелищное здание с концертным и выставочным залами»; приобретено дополнительное покрытие (ковролин); изменены системы оповещения эвакуации людей.

Одновременно в СК проводились многочисленные проверки: специалистами пожарной лаборатории; отделением надзорной деятельности по Индустриальному району; прокуратурой Индустриального района; ГУ МЧС России по АК.

Суд запретил концерты в барнаульском СК «Темп» Новости 22.06.2019 9:34 Причина — нарушения пожарной безопасности 286

В настоящее время администрация спортивного клуба гарантирует безопасность для 4000 человек. Первым выступлением после вынужденной паузы станет концерт дискотеки «Союз», который состоится 20 сентября.

Открыты продажи на шоу-концерт Ольги Бузовой, назначенный на 3 октября, а с 29 по 31 октября в спорткомплексе пройдет международная специализированная выставка сельхозтехники, оборудования и средств производства для животноводства и растениеводства «АгроЭкспоСибирь 2019».

Между тем проведение концертной и выставочной деятельности никак не скажется на тренировочном процессе, который проходит в футбольном манеже. В обычном режиме манеж работает с 7:00 до 1:00. Концерты и выставки будут проходить преимущественно по выходным или в так называемый «вне сезон», когда спортсмены уходят на открытые футбольные поля для тренировок.