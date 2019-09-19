Алтайские туристы удивили операторов «глубиной» купленных путевок

Новости 19.09.2019 7:40 2289

Представители алтайских турагентств сообщают, что в зимнем сезоне туроператоры стараются трезво оценивать спрос и предлагают клиентам проверенные направления. Намеченный объем перевозки также почти не изменился относительно прошлого года. Новость предстоящего сезона – впервые за последние годы наметилась хорошая глубина продаж, пишет портал Rata-news.

Зимой жители Алтая смогут отправиться на отдых по уже знакомым для них маршрутам. С вылетом из Барнаула раз в 11-12 дней запланированы чартеры в Таиланд (Паттайя и Пхукет), а также во Вьетнам (Камрань). Эти страны предлагают традиционные для региона туроператоры – «Анекс Тур», «Пегас», Coral Travel и Sunmar.

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Новосибирцев ждут, помимо Таиланда и Вьетнама, еще и Индия, ОАЭ, Китай, Чехия и вьетнамский Фукуок. Рейсы в этом городе поставлены раз в 9, 10 и 12 дней, то есть у каждого туроператора выходит минимум 4-5 рейсов в месяц.

«Ничего особо не меняется, – пояснила директор компании «Пятница» Людмила Иванова. – Единственное, из Барнаула в этом году поставили две параллельные цепочки на Пхукет. Насчет одной из них есть сомнения. Но в целом операторы не рискуют и ставят то, что точно будет востребовано. Сейчас уже есть бронирования на турпакеты с вылетом из Барнаула, а из Новосибирска довольно активно спрашивают Фукуок, он в этом году хорошо зашел».

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«Глубина продаж у нас до марта, а бронировать новогодние туры начали уже в июле, – заметила директор компании «Глэм тур» Ольга Ришко. – Майские праздники тоже уже начали продаваться. Наиболее востребованы все те же Таиланд и Вьетнам. Из нового пользуется спросом китайский Хайнань, хотя в сентябре-октябре там еще не сезон. Так что прогноз на зиму положительный».

Руководитель компании «Алтайтурист» Наталья Гордеева также полагает, что отличие нынешнего сезона в том, что туристов наконец-то покинул страх, возникший после волны громких банкротств туроператоров в 2015 году. Три года клиенты опасались покупать что-либо заранее, а в этом сезоне – отпустило. «В прошлом году такой глубины продаж в нашей компании не было, максимум составлял три месяца. В этом году первое раннее бронирование у меня было уже в конце июня, – уточнила она. – Сейчас есть уже брони на весну».

По словам менеджера компании «Плот» Яны Ефременко, экономическая обстановка в стране не рождает спроса на нестандартные проекты. В последние годы редкие попытки поставить что-то новое с вылетом из Барнаула или Новосибирска успеха не имели – программы не закреплялись. Так было, например, с предложением прямой Греции в Барнауле от «Пегас Туристик» в 2014 году или с Камбоджей от «Анекс Тур» в Новосибирске.

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С другой стороны, нынешнего уровня экономики оказалось достаточно для взрывного спроса жителей Алтая на Турцию, который был все лето и продолжается до сих пор. Это обнадеживает турагентов в планах и на зимний сезон.

«У нас спросом традиционно пользуется Таиланд, на Вьетнам пока нет заявок, но есть запросы на туры с вылетом из Москвы – экзотические острова, круизы, – рассказала Яна Ефременко. – В целом ситуация почти такая же, как в прошлом году. Правда, при том же уровне спроса на путевки туроператоры снизили комиссию агентствам. Также на 10% выросли цены на турпакеты в рублях, потому что с этого года почти все туроператоры перешли на расчёт в евро. Раньше в евро была только Европа, а все остальное – в долларах».

Еще одна тенденция, на которую указывает турбизнес, – усиление позиций регулярной авиаперевозки по тем же азиатским направлениям, которые продают в рамках турпакетов в турфирмах. Авиакомпания S7 Airlines планирует зимой выполнять регулярные рейсы на Пхукет, в Бангкок, а также в Камрань, куда перевозчик начал летать в ноябре прошлого года.