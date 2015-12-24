Скоростной электропоезд из Барнаула в Новосибирск начинает пробные поездки

Новости 19.09.2019 8:15 820

В промежутке с 18 по 21 сентября на Западно-Сибирской железной дороге начали проходить демонстрационные поездки скоростного электропоезда «Ласточка» серии ЭС-1П.

Целью тестовых поездок называют оценку технических возможностей запуска «Ласточки» на магистралях в постоянном режиме. Кроме того, будут проанализированы возможности и перспективы участия субъектов России в организации межрегиональных железнодорожных перевозок данными электропоездами на Западно-Сибирской железной дороге.

Демонстрационный рейс стартует из Барнаула до Новосибирска в четверг, 19 сентября в 13:44 по местному времени. Ожидаемое время в пути между городами составит 3 часа 18 минут. По маршруту следования предполагается две технические остановки на станциях Алтайская и Усть-Тальменская.

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На период следования поезда его будут сопровождать специалисты завода-производителя, представители дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД», руководство Алтайского региона ЗСЖД и министерства транспорта Алтайского края.

Скоростной пассажирский электропоезд «Ласточка» создан ООО «Уральские локомотивы» на основе платформы Siemens Desiro для «Компании «Российские железные дороги». Состав состоит из пяти вагонов, совокупная длинна которых составляет 130 метров. Максимальная скорость такого поезда составляет 160 км/ч.

Что касается преимуществ нового электропоезда, то производители отмечают его высочайшую ресурсоэффективность, надежность и комфортабельность.

Состав оборудован интеллектуальными системами управления и видеонаблюдения, а также системой, поддерживающей комфортную температуру в салоне.

Прогнозы о начале работы таких поездов звучали с 2015 года. Последний «анонс» состоялся в начале 2019 года.

Напомним, что в феврале текущего года председатель Всероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказал, что возможность поездок жителей на таком поезде появится уже в конце 2019 года. Об этом он сообщил в день заключения соглашения о сотрудничестве между региональным отделением «Единой России» и Общероссийским объединением пассажиров.

Тогда Зотов обратил внимание, что при рассмотрении предыдущих жалоб было отмечено наличие проблемы связки Барнаула с Новосибирском.

«По данной части вопроса у нас уже есть четкое понимание, что возможность запуска скоростного поезда между городами уже возможна. Мы с министром транспорта это уже обсуждали, и он нам сказал, что сейчас уже все возможности для запуска такого поезда есть. Я уверен, что до конца года такие поезда начнут ходить», – говорил в феврале Зотов.

Рассуждая о рентабельности таких поездов, он выразил уверенность, что она будет высокой из-за их скорости и отсутствия зависимости от погодных обстоятельств, которые часто становятся причиной сбоя в работе автобусов, особенно в морозные дни.