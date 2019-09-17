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Как защищаются права пользователей детских площадок?

Новости
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Не всегда граждане России знают, как защитить свои потребительские права. Если в случаях с покупкой, например, некачественных продуктов в магазине, порядок действий более или менее понятен, то в ситуациях, когда конкретный собственник неизвестен или вовсе отсутствует, многие теряются.

Одним из примеров подобной ситуации являются придомовые детские площадки. Элементы расположенных на них конструкций могут быть повреждены, непригодны к использованию, представлять собой угрозу для безопасности посещающих такие площадки детей.

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Детские площадки в городских дворах

Кто отвечает за состояние придомовых площадок? Вопросы обустройства детских площадок во дворах жилых домов входят в компетенцию управляющей компании. Обращаться туда должен председатель совета жилого дома совместно с жильцами, путем подачи письменного заявления.

Детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, входят в состав общего имущества. У управляющей компании должен иметься заключенный с собственниками квартир договор, в котором прописан пункт, касающийся благоустройства придомовой территории. Все эти моменты необходимо предварительно уточнить у сотрудников управляющей компании.

В случае, если та отказывается содействовать в решении возникшей проблемы, гражданин имеет право обратиться в Государственную жилищную инспекцию, которая инициирует проверку соблюдения управляющей компанией обязательных требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме, управлению многоквартирными домами и прочих.

Обратите внимание, что непосредственно Роспотребнадзор осуществлять проверку деятельности управляющих компаний не уполномочен.

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Детские площадки на селе

В сельской местности ситуация сходная, однако имеет свои нюансы. С жалобой на неисправность элементов детской площадки следует обращаться в муниципалитет (в частности, сельсовет). Если жалобу проигнорировали, то гражданин имеет право обратиться в Ростехнадзор, который проведет проверку по факту обращения. К жалобе рекомендуется приложить фотографии, а также указать, на чьем балансе находится опасная площадка. Она может принадлежать как непосредственно муниципалитету, так и отдельному муниципальному предприятию.

Отметим, что информация о предоставляемых услугах обязательна к размещению в доступном для потребителя месте лишь в том случае, если услуги оказываются за деньги. На муниципальных детских площадках может не быть никаких информационных стендов, поскольку пользование ими – бесплатно. Поэтому, уточнять информацию о принадлежности площадки рекомендуется непосредственно в сельсовете.

Также как и в случае с детскими площадками в городских дворах, Роспотребнадзор не имеет полномочий для проведения в отношении муниципальных детских площадок на селе каких-либо проверок и вынесения предписаний ответственным лицам. Сюда можно обращаться лишь по поводу нарушений, допущенных коммерческими структурами, предоставляющими например, услуги детских игровых комнат.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com