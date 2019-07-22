Прогулка на снегоболотоходе закончилась гибелью туриста на Алтае

В Республике Алтай в результате опрокидывания снегоболотохода погиб житель Кемеровской области. Трагедия произошла 14 сентября в Турочакском районе.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, 16 сентября в дежурную часть поступило сообщение о том, что в урочище «Кочеган» обнаружен труп мужчины.
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«Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место происшествия, где было установлено, что мужчина погиб в результате ДТП», - говорится в сообщении ведомства.
Установлено, что в урочище «Кочеган» Турочакского района 55-летний житель Кемерово совершал прогулку на снегоболотоходе. Турист допустил наезд на бревно, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства.
Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.