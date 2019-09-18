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Продолжает расти число иереев РПЦ, подписавших открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела»

Новости
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74 священнослужителя Русской православной церкви подписали открытое письмо в защиту осужденных по «московскому делу» на момент подготовки материала. Об этом сообщает портал «Православие и мир».

Иереи выразили обеспокоенность тем, что вынесенные приговоры в большей степени похожи на запугивание граждан России, чем на справедливое решение в отношении подсудимых. По мнению священников, в отношении фигурантов «московского дела», приговоры суда оказались слишком жестокими, в сравнении с другими, гораздо более мягкими приговорами, которые вынесли российские суды обвиняемым в более тяжелых преступлениях.

Особо служители церкви отмечали факт суда над Константином Котовым, который мирно стоял с плакатом, на котором находилась надпись: «Милосердие – то, к чему мы призываем».

«У нас вызывает недоумение отказ судьи приобщить к делу видеозапись, доказывающую невиновность Константина Котова и противоречащую показаниям полицейских, которые повторяют друг друга дословно. Мы хотим напомнить всем, кто давал или будет давать показания по этому и другим делам, слова Священного Писания: «Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет» (Притч. 19.9). Лжесвидетельство делает человека соучастником суда над Спасителем, который был также основан на показаниях лжесвидетелей (Мф. 26.60)», - гласит текст письма.

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В заключение священники призвали всех к усиленной молитве о заключенных и о тех людях, в руках которых оказалась их судьба, о России, ее властях, воинстве и народе.

«Пусть Бог благословит всех нас Своим миром и подаст нам силы и решимость уважать и любить друг друга».

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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