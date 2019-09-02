«Уравняли» оклады: барнаульские педагоги школы искусств сравнили себя с уборщиками

Новости 18.09.2019 18:08 663

Преподаватели детской школы искусств №8 в Барнауле пожаловались на свои низкие оклады. Соответствующее письмо они написали врио главы города Вячеславу Франку с требованием их заработную плату, пишет «ТОЛК».

Сотрудники музыкальной школы рассказали, что их зарплаты не индексировались уже 6 лет, сейчас оклад составляет 6304 рубля. Таким образом, работая на одну ставку, оклад не дотягивает даже до МРОТ. В администрации готовы его повысить, но только на 4,3%.

«Налицо «уравниловка» в оплате труда преподавателя и, например, уборщика помещений или вахтера. А ведь минимальный размер оплаты труда – это размер минимальной цены неквалифицированного труда. Именно это возмущает преподавателей, поскольку обесценивает их образование, квалификацию и напряженный труд», – считают педагоги.

Доплата до МРОТ делается педагогам только в том случае, если они работают всего на одну ставку. Как рассказали ТОЛКу в школе искусств, так поступают единицы, поскольку прожить на 12 тысяч практически невозможно.

Алтайский край попал в десятку регионов с самыми низкими зарплатами работников образования Новости 02.09.2019 10:35 Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные Росстата и региональных Минобров 514

«Чтобы хоть как-то прожить на зарплату, преподаватели вынуждены работать с колоссальной нагрузкой на две и даже три ставки», – говорят педагоги. Не удивительно, что молодежь неохотно идет работать в образовательные учреждения и едет в другие регионы.

Кроме педагогов ДШИ №8 под письмом подписались их коллеги из детских школ искусств №5 и 6. По мнению главы краевого профсоюза работников культуры Ларисы Зориной, свои подписи готовы оставить педагоги и из других художественных и музыкальных школ.

«Мы пытаемся достучаться до администрации уже не в первый раз, но нас как будто не слышат», - отмечает Зорина.

Она также обратила внимание, что в мэрию уже отправляли письмо с предложением провести рабочее совещание, но от такой инициативы открестились.

«Нецелесообразно и все, без объяснения. Повышение окладов на 4,3 процента только повысит градус напряженности, поэтому обсуждение этого вопроса и поиск компромисса просто необходим», – считает Зорина.

По ее словам, в крае в каждом муниципалитете своя система оплаты труда для педагогов детских школ искусств.

«В некоторых районах наши возможность и повысили зарплаты специалистов таких школ, и они это ощутили. А в Барнауле даже при повышении оклада ничего не измениться, потому что, что такое четыре процента при таких окладах – капля в море», – говорит Зорина.

«Средства, выделяемые администрацией города на повышение оплаты труда работников культуры с целью достижения контрольного показателя по средней заработной плате, позволяют уже сейчас повысить оклады на 30-50 процентов», – говорится в письме, направленном в администрацию.

Родители жалуются на нехватку учителей в школах Алтайского края Новости 04.09.2019 13:10 В некоторых ситуациях это привело к тому, что у школьников нет обязательных предметов 624

Повышение оклада на 4,3%, которое запланировано администрацией с 1 октября, по мнению специалистов школы, такое решение ситуацию не исправит.