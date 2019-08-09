Прожиточный минимум на Алтае впервые превысил пятизначное число

Правительство Алтайского края установило размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. В среднем на душу населения он составил 10 194 рубля, сообщает сайт региона. Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума - 10 837 рублей, для пенсионеров - 8818 рублей, для детей - 10 203 рубля.
В управлении по труду и занятости населения региона отметили, что прожиточный минимум в крае увеличился на 286 рублей (2,9%) по сравнению с первым кварталом 2019 года. Это обусловлено ростом цен на столовые корнеплоды (в среднем на 45,5%), крупы и бобовые (7,7%), фрукты (5%) и мясные продукты (2,3%).
За первый квартал 2019 года данный показатель составил 9908 рублей в среднем на душу населения
Напомним, ранее депутаты АКЗС приняли решение увеличить на 225 рублей прожиточный минимум пенсионера в Алтайском крае на 2020 год. С 1 января он составит 8894 рублей.
Законопроект примут сразу в двух чтениях в конце августа