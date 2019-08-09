Прожиточный минимум на Алтае впервые превысил пятизначное число

Новости 18.09.2019 17:30 849

Правительство Алтайского края установило размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. В среднем на душу населения он составил 10 194 рубля, сообщает сайт региона. Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума - 10 837 рублей, для пенсионеров - 8818 рублей, для детей - 10 203 рубля.

В управлении по труду и занятости населения региона отметили, что прожиточный минимум в крае увеличился на 286 рублей (2,9%) по сравнению с первым кварталом 2019 года. Это обусловлено ростом цен на столовые корнеплоды (в среднем на 45,5%), крупы и бобовые (7,7%), фрукты (5%) и мясные продукты (2,3%).

Прожиточный минимум в Алтайском крае вырос почти на 600 рублей Новости 09.08.2019 9:45 За первый квартал 2019 года данный показатель составил 9908 рублей в среднем на душу населения 2243

Прожиточный минимум - это стоимостная оценка потребительской корзины. Она рассчитывается на основании статистических данных об уровне потребительских цен на продукты питания и индексы цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. В расчет также включают расходы по обязательным платежам и сборам. Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам необходима для определения размера помощи малоимущим семьям, назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

Напомним, ранее депутаты АКЗС приняли решение увеличить на 225 рублей прожиточный минимум пенсионера в Алтайском крае на 2020 год. С 1 января он составит 8894 рублей.