«Это политический вопрос»: Виктор Томенко выразил свои пожелания по отопительному сезону

Новости 18.09.2019 17:10 1844

В краевом правительстве обсудили подготовку топливно-энергетического комплекса и объектов ЖКХ к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал ряд поручений, которые определят эффективность работы правительственного аппарата в дальнейшем будущем. Разговор состоялся с представителями профильных ведомств, отвечающих за подготовку края к прохождению отопительного сезона.

Министр промышленности и энергетики региона Александр Климин сообщил о подготовке объектов «большой» энергетики (11 электросетевых, 4 теплосетевых компании , 8 ТЭЦ).

Стало известно, когда в Барнауле начнется отопительный сезон Новости 16.09.2019 17:35 Мэрия ориентирует горожан на 23 сентября 3753

По его словам, для обеспечения надежной работы электросетевого комплекса региона сетевыми компаниями Алтайского края в 2019 году на ремонт линейных объектов будет направлено более 800 млн рублей, объем капвложений – 1,9 млрд рублей.

Предприятиями генерации и теплосетевыми предприятиями края в период подготовки к осеннее - зимнему периоду 2019-2020 годов запланирован ремонт на общую сумму около 2,05 млрд рублей.

По оперативным данным, по крупным электросетевым компаниям освоение по ремонтной программе составляет 390,2 млн рублей (68 %) , по теплосетевым компаниям - 1,2 млрд рублей (59 %). Суммарные запасы угля на ТЭЦ края по состоянию на 5 сентября текущего года составляют 895,7 тысяч тонн угля, что более чем в 3 раза превышает нормативное значение.

Виктор Томенко попросил обратить внимание на уровень и рост вложений в ремонты и в инвестиционную программу, которая нацелена на обеспечение безопасности, надежности и бесперебойности по обеспечению тепло- и энергоснабжения.

«По проблемным муниципалитетам хочется обратить внимание, что на наше предложение, достаточно конструктивное, они никак не отреагировали. Мы с вами все понимаем, что у нас за предыдущий год сложился определенный свод правил при которых, муниципальные власти в разговор с энергетиками не вступают, не платят им деньги и последним приходится отключать котельные. Власти тихо дожидаются отопительного сезона, после чего обращаются в прокуратуру, которая выносит представление и котельные приходится подключать. На этом круг замыкается. В этом году, мы решили этот круг разорвать. Все должны понимать, что когда десятки котельных в районах отключены – это нонсенс. Подобные ситуации создают повод для оргвыводов», - намекнул губернатор.

Сергей Дугин пообещал «прорыв» в 2019 году, избежав публичной «порки» от губернатора Новости 26.02.2019 18:15 Ситуация в городе, по признанию Виктора Томенко, близка к кризисной 2398

О подготовке объектов ЖКХ в регионе доложил министр строительства ЖКХ Иван Гилев. Он рассказал, что в сферах малой теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения края работают 298 профильных организаций. Подготовительные работы проводились на 1 830 котельных малой теплоэнергетики. Проведена ревизия 3,25 тысяч км тепловых и более 14 тысяч км водопроводных сетей. Всего на мероприятия по подготовке к отопительному сезону планируется направить более 4,5 млрд рублей.

Результатом работ по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства должно стать получение паспорта готовности муниципалитетов к работе в осенне-зимний период. В прошлом отопительном периоде паспорта готовности получили 118 из 148 муниципальных образований, подлежащих проверке (80%), при среднем уровне по СФО – 76%.

В текущем году работа по проверке муниципальных образований на предмет устранения замечаний, выявленных в предыдущем году, началась с 15 июля. Внеплановые проверки объектов теплоснабжения будут проводиться Сибирским управлением Ростехнадзора до 30 сентября.

Иван Гилев обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость взять на личный контроль вопрос получения паспорта готовности к отопительному периоду.

Администрация Ярового и собственник местной ТЭЦ пошли на мировую в суде Новости 16.09.2019 14:15 В июне мэрия Ярового попыталась отнять ТЭЦ у собственника, заявив, что он довел объект до критического состояния 1592

Губернатор выразил важность получения паспортов готовности муниципалитетов к отопительному сезону. Он указал на населенные пункты, где такие паспорта в прошлом году не были получены своевременно и дал понять, что вопрос получения паспортов готовности в следующем году относится к принципиальному вопросу.

«Если хотите, этот вопрос является политическим. Я такую задачу поставил по завершению отопительного сезона, от имени края я дал обещание полномочному представителю президента по Сибирскому федеральному округу (Сергей Меняйло – прим.ред.) о том, что мы выйдем на показатель в 100%. Вы все со мной в одной команде. Это будет проверка наших способностей работать в команде», - заявил Томенко.

Глава региона напомнил, что на эти цели он дал дополнительные полномочия региональным министерству строительства и ЖКХ и Минфину.

«Там, где не дотягивают наши возможности, станет предметом индивидуальных разговоров. Нужно выходить на максимальные значения. Деньги доходят до наших районов? Или они пока все за свой счет делают?», - поинтересовался губернатор.

Иван Гилев: «Две трети дошли, остальные потом дойдут».

Обновить теплосети и котельные: как власти Алтайского края готовят регион к зиме Новости 17.07.2019 8:45 Краевые власти обращают внимание на самые проблемные муниципалитеты 889

Также речь зашла о закупке топлива. По словам главы регионального Минстроя, качество поставляемого в котельные Алтайского края угля зачастую не отвечают нужным характеристикам.

«Вопросы в основном касаются качества угля, который приобретают районы. Бывают случаи, что берут что попало, у кого попало и, соответственно, у нас потом идет перерасход топлива. Здесь вопрос на грани нарушения законодательства», - сказал министр.

По его словам, власти в районах должны обеспечить меры по резервированию и поставке угля.

На сегодняшний день, потребность малой теплоэнергетики края в угле составляет 642 тысяч тонн, включая 256 тысяч тонн для бюджетной сферы и 386 тысяч тонн для жилищного фонда и прочих потребителей.