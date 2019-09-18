О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

«Это политический вопрос»: Виктор Томенко выразил свои пожелания по отопительному сезону

Новости
1844
0

В краевом правительстве обсудили подготовку топливно-энергетического комплекса и объектов ЖКХ к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал ряд поручений, которые определят эффективность работы правительственного аппарата в дальнейшем будущем. Разговор состоялся с представителями профильных ведомств, отвечающих за подготовку края к прохождению отопительного сезона.

Министр промышленности и энергетики региона Александр Климин сообщил о подготовке объектов «большой» энергетики (11 электросетевых, 4 теплосетевых компании , 8 ТЭЦ).

Стало известно, когда в Барнауле начнется отопительный сезон

Стало известно, когда в Барнауле начнется отопительный сезон

Новости

Мэрия ориентирует горожан на 23 сентября

3753

По его словам, для обеспечения надежной работы электросетевого комплекса региона сетевыми компаниями Алтайского края в 2019 году на ремонт линейных объектов будет направлено более 800 млн рублей, объем капвложений – 1,9 млрд рублей.

Предприятиями генерации и теплосетевыми предприятиями края в период подготовки к осеннее - зимнему периоду 2019-2020 годов запланирован ремонт на общую сумму около 2,05 млрд рублей.

По оперативным данным, по крупным электросетевым компаниям освоение по ремонтной программе составляет 390,2 млн рублей (68 %) , по теплосетевым компаниям - 1,2 млрд рублей (59 %). Суммарные запасы угля на ТЭЦ края по состоянию на 5 сентября текущего года составляют 895,7 тысяч тонн угля, что более чем в 3 раза превышает нормативное значение.

Виктор Томенко попросил обратить внимание на уровень и рост вложений в ремонты и в инвестиционную программу, которая нацелена на обеспечение безопасности, надежности и бесперебойности по обеспечению тепло- и энергоснабжения.

«По проблемным муниципалитетам хочется обратить внимание, что на наше предложение, достаточно конструктивное, они никак не отреагировали. Мы с вами все понимаем, что у нас за предыдущий год сложился определенный свод правил при которых, муниципальные власти в разговор с энергетиками не вступают, не платят им деньги и последним приходится отключать котельные. Власти тихо дожидаются отопительного сезона, после чего обращаются в прокуратуру, которая выносит представление и котельные приходится подключать. На этом круг замыкается. В этом году, мы решили этот круг разорвать. Все должны понимать, что когда десятки котельных в районах отключены – это нонсенс. Подобные ситуации создают повод для оргвыводов», - намекнул губернатор.

Сергей Дугин пообещал «прорыв» в 2019 году, избежав публичной «порки» от губернатора

Сергей Дугин пообещал «прорыв» в 2019 году, избежав публичной «порки» от губернатора

Новости

Ситуация в городе, по признанию Виктора Томенко, близка к кризисной

2398

О подготовке объектов ЖКХ в регионе доложил министр строительства ЖКХ Иван Гилев. Он рассказал, что в сферах малой теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения края работают 298 профильных организаций. Подготовительные работы проводились на 1 830 котельных малой теплоэнергетики. Проведена ревизия 3,25 тысяч км тепловых и более 14 тысяч км водопроводных сетей. Всего на мероприятия по подготовке к отопительному сезону планируется направить более 4,5 млрд рублей.

Результатом работ по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства должно стать получение паспорта готовности муниципалитетов к работе в осенне-зимний период. В прошлом отопительном периоде паспорта готовности получили 118 из 148 муниципальных образований, подлежащих проверке (80%), при среднем уровне по СФО – 76%.

В текущем году работа по проверке муниципальных образований на предмет устранения замечаний, выявленных в предыдущем году, началась с 15 июля. Внеплановые проверки объектов теплоснабжения будут проводиться Сибирским управлением Ростехнадзора до 30 сентября.

Иван Гилев обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость взять на личный контроль вопрос получения паспорта готовности к отопительному периоду.

Администрация Ярового и собственник местной ТЭЦ пошли на мировую в суде

Администрация Ярового и собственник местной ТЭЦ пошли на мировую в суде

Новости

В июне мэрия Ярового попыталась отнять ТЭЦ у собственника, заявив, что он довел объект до критического состояния

1592

Губернатор выразил важность получения паспортов готовности муниципалитетов к отопительному сезону. Он указал на населенные пункты, где такие паспорта в прошлом году не были получены своевременно и дал понять, что вопрос получения паспортов готовности в следующем году относится к принципиальному вопросу.  

«Если хотите, этот вопрос является политическим. Я такую задачу поставил по завершению отопительного сезона, от имени края я дал обещание полномочному представителю президента по Сибирскому федеральному округу (Сергей Меняйло – прим.ред.) о том, что мы выйдем на показатель в 100%. Вы все со мной в одной команде. Это будет проверка наших способностей работать в команде», - заявил Томенко.

Глава региона напомнил, что на эти цели он дал дополнительные полномочия региональным министерству строительства и ЖКХ и Минфину.

«Там, где не дотягивают наши возможности, станет предметом индивидуальных разговоров. Нужно выходить на максимальные значения. Деньги доходят до наших районов? Или они пока все за свой счет делают?», - поинтересовался губернатор.

Иван Гилев: «Две трети дошли, остальные потом дойдут».

Обновить теплосети и котельные: как власти Алтайского края готовят регион к зиме

Обновить теплосети и котельные: как власти Алтайского края готовят регион к зиме

Новости

Краевые власти обращают внимание на самые проблемные муниципалитеты

889

Также речь зашла о закупке топлива. По словам главы регионального Минстроя, качество поставляемого в котельные Алтайского края угля зачастую не отвечают нужным характеристикам.

«Вопросы в основном касаются качества угля, который приобретают районы. Бывают случаи, что берут что попало, у кого попало и, соответственно, у нас потом идет перерасход топлива. Здесь вопрос на грани нарушения законодательства», - сказал министр.

По его словам, власти в районах должны обеспечить меры по резервированию и поставке угля.

На сегодняшний день, потребность малой теплоэнергетики края в угле составляет 642 тысяч тонн, включая 256 тысяч тонн для бюджетной сферы и 386 тысяч тонн для жилищного фонда и прочих потребителей.

Суммарный запас угля на алтайских станциях СГК достиг 878 тысяч тонн

Суммарный запас угля на алтайских станциях СГК достиг 878 тысяч тонн

Новости

Больше всего угля хранится на угольном складе Бийской ТЭЦ

509

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000