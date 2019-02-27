Десятки котельных отключены в Алтайском крае

Новости 18.09.2019 16:51 732

Энергетики вернули электроэнергию большей части котельным-должникам в Алтайском крае после вмешательства властей региона. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова министра промышленности и энергетики региона Александра Климина.

По его словам, в целом работа по подготовке к осенне-зимнему периоду идет в штатном режиме. Однако существует ряд моментов, которые требуют внимания.

«В нашем регионе 320 отключенных от электроэнергии котельных из-за долгов», - отметил министр на заседании правительства региона.

Он отметил, что задолженность перед энергетиками составила 861 млн рублей, что на 8% превышает уровень прошлого года. Власти региона вмешались в конфликт и провели переговоры с энергокомпаниями. В итоге электричество вернули почти 270 котельным -должникам. На данный момент остаются отключенными 57 котельных.

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Глава края Виктор Томенко обратился в ходе встречи к членам правительства с просьбой вести переговоры с энергетиками и искать другие варианты возвращения электроэнергии на котельные.

«Когда десятки котельных отключены в районах - это нонсенс», - уверен губернатор.

«За предыдущие годы сложилось правило: в переговоры с энергетиками не вступаем, деньги им не платим, они, естественно, отключают электроэнергию, дожидаемся отопительного сезона, пишем бумаги в прокуратуру, прокуратура, естественно, реагирует - подключаем котельные. Круг замкнулся. Мы его в этом году решили разорвать», - заявил Томенко.

Добавим, глава края поставил перед муниципалитетами задачу по получению 100% паспортов готовности объектов теплоэнергетики к отопительному сезону.