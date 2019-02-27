Десятки котельных отключены в Алтайском крае

Энергетики вернули электроэнергию большей части котельным-должникам в Алтайском крае после вмешательства властей региона. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова министра промышленности и энергетики региона Александра Климина.
По его словам, в целом работа по подготовке к осенне-зимнему периоду идет в штатном режиме. Однако существует ряд моментов, которые требуют внимания.
«В нашем регионе 320 отключенных от электроэнергии котельных из-за долгов», - отметил министр на заседании правительства региона.
Он отметил, что задолженность перед энергетиками составила 861 млн рублей, что на 8% превышает уровень прошлого года. Власти региона вмешались в конфликт и провели переговоры с энергокомпаниями. В итоге электричество вернули почти 270 котельным -должникам. На данный момент остаются отключенными 57 котельных.
Жители создали инициативную группу для решения данной проблемы
Глава края Виктор Томенко обратился в ходе встречи к членам правительства с просьбой вести переговоры с энергетиками и искать другие варианты возвращения электроэнергии на котельные.
«Когда десятки котельных отключены в районах - это нонсенс», - уверен губернатор.
«За предыдущие годы сложилось правило: в переговоры с энергетиками не вступаем, деньги им не платим, они, естественно, отключают электроэнергию, дожидаемся отопительного сезона, пишем бумаги в прокуратуру, прокуратура, естественно, реагирует - подключаем котельные. Круг замкнулся. Мы его в этом году решили разорвать», - заявил Томенко.
Добавим, глава края поставил перед муниципалитетами задачу по получению 100% паспортов готовности объектов теплоэнергетики к отопительному сезону.