Алтайские подростки подозреваются в двойном убийстве - Следком

Новости 18.09.2019 16:07 708

В Алтайском крае двое несовершеннолетних учащихся профессионального лицея задержаны по подозрению в жестоком убийстве двух человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Как говорится на сайте ведомства, 17 сентября 2019 года в селе Солонешное в частном доме обнаружены тела двух местных жителей 52-х и 37-ми лет с признаками насильственной смерти.

На место трагедии незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По «горячим» следам следователям удалось установить лица, которые причастны к совершению жестокого убийства.

«Ими оказались двое учащихся профессионального лицея. Предварительно установлено, что 15-ти и 16-тилетний юноши в вечернее время 16 сентября этого года пришли в дом потерпевших с целью разобраться с кражей запасных частей, которые, по мнению подозреваемых, могли похитить мужчины», - пояснили в СК по региону.

В ходе конфликта подростки жестоко избили потерпевших, причинив множественные травмы, в том числе, перелом шейного отдела позвоночника.

Следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева отметила, что по данному факту возбуждено уголовное дело.