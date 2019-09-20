Известная спортсменка Татьяна Котова встретилась со студентами педуниверситета

Новости 18.09.2019 15:23 469

В АлтГПУ состоялась встреча студентов с легкоатлеткой Татьяной Котовой. Такие встречи не редкость для университета. Талантливые выпускники вуза возвращаются в родные места, не забывая навестить педагогический.

Российская легкоатлетка, прыгунья в длину, заслуженный мастер спорта России, старший тренер сборной Краснодарского края по лёгкой атлетике, участница трёх Олимпийских игр, выпускница АлтГПУ, мама – всё это о Татьяне Котовой.

Формат общения позволил открыто поговорить на разные темы: спортивный режим, эмоции от побед, карьера и личная жизнь, травмы и восстановление, допинговый скандал, сложности, связанные с уходом из большого спорта в тренерскую деятельность – студенты спрашивали обо всём.

По профессиональному спорту Татьяна не скучает. Считает, что сделала всё, что могла, и теперь передаёт свои знания молодым спортсменам.Спортсменка рассказала о своих наставниках, вспомнила учебу в университете. А ещё она поделилась своими эмоциями, которые испытывала, стоя на пьедестале – усталость и желание поскорее отдохнуть, а вот осознание и радость победы приходили позже.

«Если бы я могла прожить ещё раз один из дней своей жизни, я бы вернулась в детство. Если честно, я плохо его помню. Кажется, всегда была взрослой. Хотелось бы посмотреть, каким ребенком я была, чтобы сравнить со своими детьми. Во взрослой сознательной жизни всё шло поэтапно и закономерно. Мне не о чем жалеть», – отмечает Татьяна Котова.

В завершение встречи спортсменка пожелала студентам не лениться. «Начал заниматься – занимайся. Не загоняй себя в рамки. Любой этап жизни – интересный. Самое большое ограничение человека – его лень. Поверьте, нет ничего, что не пригодилось бы нам в жизни. Важна любая мелочь», – подвела итог Татьяна Котова.