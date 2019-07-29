Роспотребнадзор: вспышка гепатита «А» зафиксирована на Алтае

Новости 18.09.2019 14:50 828

В Республике Алтай выявлено 27 случаев заболевания гепатитом А, среди них – 13 детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«При этом лишь у 3 заболевших отмечались признаки заболевания: повышенная температура, тошнота, рвота, жидкий стул и желтушность кожных покровов, у остальных заболевание протекает в легкой степени», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что причиной распространения заболевания послужила несвоевременная диагностика первых случаев заболевания врачами Усть-Коксинской районной больницы. На данный момент все больные находятся в лечебном учреждении.

Накануне в регионе прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве. В ходе обсуждения ситуации говорилось, что в этом районе случаев заболевания гепатитом А не фиксировалось с 2013 года.

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Результаты экспертизы показали, что инфекция была завезена в регион. Вспышка произошла из-за не профессиональных действий медиков, которые не смогли поставить верный диагноз.

Между тем в отношении БУЗ РА «Усть-Коксинская районная больница» возбуждено административное производства по факту несвоевременной диагностики инфекции.

Под руководством Роспотребнадзора в районе проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.