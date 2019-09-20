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Барнаульские биатлонисты успешно выступили на соревнованиях в Новосибирске

Новости
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В Новосибирске состоялись соревнования по летнему биатлону Первенство Сибирского федерального округа по биатлону среди юношей и девушек 14-15 лет. Биатлон собрал 90 участников из 6 регионов Сибири. Впервые успешно выступили воспитанники Барнаульской федерации биатлона.

Волков Матвей стал четвертым в индивидуальной гонке на лыжероллерах, показав качественную стрельбу допустив один промах, от призового места его отделили всего 4 секунды.

София Каврыжникова впервые участвовала в соревнованиях достаточного высокого уровня  и в индивидуальной гонке на лыжероллерах показала достойный результат. Она заняла четвертое место, проиграв  совсем немного представителю Алтайского края Копыриной  Екатерине. Достойно также выступил Андрей Панкратов заняв 12 место в индивидуальной гонке.

Все представители Барнаульской федерации биатлона выполнили норматив первый спортивный разряд по биатлону. Готовил команду к выступлению тренер Сергей Ковалев.

Автор: Политсиб.ру

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