Барнаульские биатлонисты успешно выступили на соревнованиях в Новосибирске

Новости 18.09.2019 14:17 496

В Новосибирске состоялись соревнования по летнему биатлону Первенство Сибирского федерального округа по биатлону среди юношей и девушек 14-15 лет. Биатлон собрал 90 участников из 6 регионов Сибири. Впервые успешно выступили воспитанники Барнаульской федерации биатлона.

Волков Матвей стал четвертым в индивидуальной гонке на лыжероллерах, показав качественную стрельбу допустив один промах, от призового места его отделили всего 4 секунды.

София Каврыжникова впервые участвовала в соревнованиях достаточного высокого уровня и в индивидуальной гонке на лыжероллерах показала достойный результат. Она заняла четвертое место, проиграв совсем немного представителю Алтайского края Копыриной Екатерине. Достойно также выступил Андрей Панкратов заняв 12 место в индивидуальной гонке.

Все представители Барнаульской федерации биатлона выполнили норматив первый спортивный разряд по биатлону. Готовил команду к выступлению тренер Сергей Ковалев.