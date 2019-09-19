Как решились проблемы барнаульского детского сада в квартале 2006«а»

Новости 19.09.2019 13:40 2651

Во вторник, 17 сентября, корреспондент «Политсибру» посетил строящийся детский сад в квартале 2006«а» и пообщался с главным инженером компании-застройщика – ООО «Селф» – Александром Жокиным.

Детский сад на 275 мест, под названием «Арбуз-карапуз», возводится на одной из наиболее массово застраиваемых территорий Барнаула. Здесь за достаточно короткий срок выросло множество многоэтажных (и, соответственно, многоквартирных) жилых домов, поэтому вопрос обеспечения данных кварталов социальной инфраструктурой стоит довольно остро. Работа по созданию такой инфраструктуры местными властями ведется, однако иногда возникают неожиданные сложности, как это и произошло с «Арбузом-карапузом».

«Селф» – это компания, не без оснований позиционирующая себя как социально ответственную. Опыт возведения детсадов у фирмы имеется, проблем с этим не возникало. Вся беда «Арбуза-карапуза» заключалась в том, что изначально он достался совсем другому застройщику.

Проблема

Осенью 2018 года тендер на строительство детского сада в квартале 2006«а» выиграла новосибирская строительная компания «БраНс». При начальной цене лота в 129 млн рублей, новосибирцы согласились выполнить работы за 128,3 млн рублей. Однако в июне текущего года заказчик, в связи с невыполнением работ в сроки, установленные графиком, в одностороннем порядке разорвал контракт. Между тем новосибирской компании было уже уплачено 39 млн рублей за фактически произведенные работы.

На завершение строительства был объявлен тендер, 6 июля начался прием заявок, однако ни одной подано не было. Прием заявок истекал 27 июля, однако барнаульский комитет муниципального заказа прервал конкурс досрочно для пересмотра цены тендера в сторону повышения (на прерванных торгах она составляла 123,2 млн рублей). В пятницу, 19 июля аукцион запустили повторно, начальная цена контракта составила 132,7 млн рублей, то есть, выросла примерно на 10%.

25 июля Управление единого заказчика в сфере капитального строительства подало к «БраНс» иск с требованием о передаче заказчику объекта незавершенного строительства по муниципальному контракту № 26-18 (детский сад в квартале 2006«а»), а также освободить стройплощадку от техники, бытовок и стройматериалов. Кроме того, истец потребовал передать ему всю документацию по объекту.

«Селф» выиграл у новосибирской компании право на достройку детсада в Барнауле Новости 31.07.2019 17:35 Стоимость работ оценивается в 131 млн рублей 1173

Решение

29 июля в торгах за право достройки «Арбуза-карапуза» боролись «БраНс» и «Селф». Аукцион завершился победой последнего, заявка новосибирцев признана несоответствующей требованиям.

Александр Жокин рассказал «Политсибру», в каком состоянии была принята строительная площадка. По его словам, здесь был построен забор, проложены временные электросети и выполнен цоколь здания, без коробки. Также на площадке находится подъемный кран, до сих пор не вывезенный новосибирцами. Впрочем, как сообщил главный инженер «Селфа» никаким работам он не мешает.

«Этап, на котором сейчас находится строительство, можно назвать начальным. Работы предстоит много, сроки достаточно сжатые, но поскольку краю и городу необходимо реализовывать нацпроекты, поручения президента, мы делаем все, чтобы их выполнить. Объект никаких сложностей глобальных не представляет – на нем просто нужно работать всем вместе: и заказчику, и проектировщику, и поставщикам, и самому подрядчику, разумеется», – пояснил Жокин.

В настоящее на объекте ведется монтаж железобетонных стеновых панелей на первом и втором этаже здания – на момент осмотра на нескольких блоках уже смонтированы первые этажи, ведутся работы по строительству второго. В цокольной части здания происходит засыпка грунта, осуществляются подготовительные работы для устройства полов. Также в ближайших планах значится остекление. По словам главного инженера, на заводе уже делаются пластиковые окна, они будут вывозиться партиями по мере надобности.

Работа ведется интенсивно, погодные условия пока что благоприятствуют строительству. Впрочем, к наступлению дождливой погоды и холодов застройщик тоже готов.

«Погодные условия могут сказываться, конечно, и на технологии, и на сроках строительства. О приходе холодов говорить еще пока что преждевременно, однако дождливая погода, безусловно, внесет свои коррективы. Впрочем, мы максимально оперативно делаем сегодня вертикальную планировку и засыпку. Естественно, строго по технологии», – рассказал Александр Жокин.

Для наиболее эффективной оптимизации работы в зимний период, ее планируется выстроить следующим образом: возведение здания и запуск отопления будут производиться поблочно – это должно ускорить производство работ. На сегодняшний момент уже выполнена врезка в тепловую сеть.

Послесловие

Между администрацией Барнаула и «БраНс» продолжаются судебные тяжбы, однако сводятся они к формальностям и помешать завершению детсада уже не смогут. Судя по всему, с приходом «Селфа» многострадальный «Арбуз-карапуз» будет, наконец-то, благополучно достроен и сдан в эксплуатацию. Длительная черная полоса в ходе его создания закончилась, и вопрос этот можно считать решенным.