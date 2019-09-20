Депутат Госдумы от Алтайского края вступился за осужденного Павла Устинова

Новости 18.09.2019 13:10 691

Депутат Государственной думы от Алтайского края Сергей Шаргунов направил на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки письмо, в котором попросил «принесения протеста на указанный приговор в отношении Павла Устинова с целью освобождения его от уголовной ответственности».

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированного митинга 3 августа на Пушкинской площади, в результате чего омоновец получил вывих руки. 5 августа Тверской районный суд предъявил ему обвинение по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти) и заключил под стражу.

Акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в Москве проходили с середины июля. Протестная акция, состоявшаяся 3 августа, не была согласована со столичными властями. По данным МВД, в шествии участвовали около 1,5 тысяч человек. В МВД сообщили, что были задержаны 600 человек, в «ОВД-Инфо» насчитали 1001 задержанного.

С призывом обратить внимание на дело Павла Устинова обратился художественный руководитель театра «Сатирикон» и Высшей школы сценических искусств Константин Райкин. Он сообщил, что Устинов — его бывший студент, который два года назад окончил его школу. Райкин призвал суд «очень справедливо и подробно разобраться в этой ситуации».

Павлу Устинову 24 года. Его семья жила в Красноярском крае, а около четырех лет назад переехала в Москву. Еще раньше в российскую столицу перебрался сам Павел: в 17 лет, сразу после школы, он поступил в Высшую школу сценических искусств Константина Райкина. Окончив ее, начал сниматься на вторых ролях в сериалах и фильмах. Был призван в армию, отслужил в Росгвардии. Из армии вернулся девять месяцев назад, вновь начал сниматься в кино и искал постоянную работу актером.