Зуб гигантского древнего животного нашли в Алтайском крае

Новости 18.09.2019 13:40 793

Житель Камня-на-Оби нашел зуб доисторического животного необычных размеров. Алексей Шепеткин хранил необычную находку во дворе и сам об этом не знал. Вероятно, теперь артефакт попадет в музей.

Дело в том, что мужчина нашел зуб совершенно случайно, пишут «Каменские известия». Окаменелость он нашел в песке с реки, который завезли во двор 10-15 лет назад. Песок решили использовать по хозяйственным нуждам и просеять его от травы.

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«Я начал просеивать его от травы и наткнулся на твердый большой предмет. Когда очистил его, чтобы рассмотреть, очень удивился. Предмет оказался огромным зубом. Только для привычных нам животных он не подходит по размеру. Ни у лошадей, ни у коров таких больших зубов не бывает, ничего подобного я не видел», - рассказал мужчина.

По словам жителя Камня-на-Оби, длина зуба достигает порядка 9 см, а его ширина 3 см. Снимки каменской находки были отправлены в пресс-службу ФГБУН института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук. В ближайшее время ученые-определят, сколько древним останкам лет.

Напомним, ранее в Каменском районе уже находили кости доисторических животных, в частности, мамонтов.