Акции Бийского аэропорта намерены реализовать через аукцион

Новости 18.09.2019 12:45 1522

На торги выставлены акции АО «Бийский аэропорт». Речь идет о продаже пакета, находящегося в собственности АО «Бийское производственное объединение "Сибприбормаш"», в размере 70,1 тысяч акций (1,0022% уставного капитала). Начальная стоимость составляет 272,8 тысяч рублей, пишет «Коммерсант».

По данным «СПАРК-Интерфакс», крупнейшие владельцы аэропорта — ООО «АТИ маркет» (28,6%), ООО «Дельта плюс» (23,5%), ПО «Железобетон им. В. М. Мозырского» (15,8%).

Аэропорт Бийска не принимает регулярные авиарейсы с 2009 года. Вопрос о реконструкции аэропорта поднимался региональными властями несколько раз. Планировалось, что он будет обслуживать гостей туристических зон «Сибирская монета» и «Бирюзовая Катунь». Однако работы на объекте не были начаты.

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Добавим, до 2013 года аэропорт находился в федеральной собственности, позже – переведен в краевую.

Несколько лет назад была составлена проектно-сметная документация на реконструкцию. Согласно документу, предполагается строительство взлетно-посадочной полосы длиной 1800 м и шириной 42 м под самолеты, выполняющие авиаперевозки на местных и региональных авиалиниях.

Последний раз аэропорт в Бийске использовался в августе 2009 года для временного базирования авиации МЧС, участвующей в ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.