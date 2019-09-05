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Дом-памятник в Барнауле выставили на торги почти за 8 млн рублей

Новости
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В Барнауле выставили на аукцион нежилое здание, которое находится по адресу:  ул. Пушкина, 45. Начальная цена  объекта составляет 7 млн 640 тысяч рублей.

Как пишет «Алтайский портал недвижимости», дом является объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ. Общая площадь помещений составляет 200,2 кв. м, земельного участка – 889 кв. м.

Отмечается,  что  на торги здание выставил комитет по управлению муниципальной собственностью.  Подведение итогов состоится 14 октября.

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Победитель будет обязан выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия в срок не более семи лет со дня заключения договора купли-продажи. Кроме того, ему  придется предоставлять продавцу отчетные документы, подтверждающие выполнение условий конкурса один раз в полугодие.

Кстати, еще одно помещение на ул. Воровского, 138, которое также выставили на аукцион. Его общая площадь составляет 490 кв. м, начальная цена – 5 млн рублей.  В этом здании располагалось городское казачье общество, но суд обязал его освободить площади, которые снимали у муниципалитета по причине неуплаты аренды.

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Автор: Политсиб.ру

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