Дом-памятник в Барнауле выставили на торги почти за 8 млн рублей

В Барнауле выставили на аукцион нежилое здание, которое находится по адресу: ул. Пушкина, 45. Начальная цена объекта составляет 7 млн 640 тысяч рублей.
Как пишет «Алтайский портал недвижимости», дом является объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ. Общая площадь помещений составляет 200,2 кв. м, земельного участка – 889 кв. м.
Отмечается, что на торги здание выставил комитет по управлению муниципальной собственностью. Подведение итогов состоится 14 октября.
Первые торги должны пройти 29 сентября
Победитель будет обязан выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия в срок не более семи лет со дня заключения договора купли-продажи. Кроме того, ему придется предоставлять продавцу отчетные документы, подтверждающие выполнение условий конкурса один раз в полугодие.
Кстати, еще одно помещение на ул. Воровского, 138, которое также выставили на аукцион. Его общая площадь составляет 490 кв. м, начальная цена – 5 млн рублей. В этом здании располагалось городское казачье общество, но суд обязал его освободить площади, которые снимали у муниципалитета по причине неуплаты аренды.
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