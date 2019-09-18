Алтай-Кокс помогает региону готовить кадры будущего

Новости 18.09.2019 19:23 1458

Сотрудники Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) приняли участие в региональной Губернаторской школе «Кадры будущего для регионов». Вместе с инициативной молодежью они презентовали Губернатору Алтайского края Виктору Томенко четыре проекта экологической и социальной направленности: «Зеленый Заринск 2020», «Живи, родник!», «Молодой лидер Алтая» и «Мы – тимуровцы».

Ранее сотрудники Алтай-Кокса под каждый проект сформировали команды по 8-10 человек. В них в числе прочих вошли студенты Заринского политехнического техникума и учащиеся заринской школы №15, преимущественно из профильного класса Алтай-Кокса.

«Мир движется вперед, становится интереснее и сложнее. Компании стараются идти в ногу со временем и уделять большое внимание развитию управленческих компетенций молодых людей буквально со школьной скамьи. Это очень позитивная тенденция на уровне регионов страны. У школьников и студентов есть уникальная возможность учиться у наставников и тренеров, воплощать идеи и проекты, развивать лидерские качества, тем самым увеличивая свою ценность на рынке труда. Проект «Кадры будущего для регионов» очень перспективный и нужный», - подчеркнул Александр Уманец, директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса.

В рамках Губернаторской школы «Кадры будущего для регионов» школьники, студенты и наставники от предприятий учились у тренеров Агентства стратегических инициатив продвигать новые проекты, работать в команде, развивать креативное мышление.

Работа над проектами продлится до весны 2020 года. Затем пять лучших команд региона представят свои инициативы на всероссийском форуме «Наставник» в Москве.

Проект «Кадры будущего для регионов» запущен Агентством стратегических инициатив. Алтайский край вошел в число 23 пилотных территорий России по реализации этого проекта. В нем участвуют более 230 школьников и студентов. Наставниками стали представители более 20 предприятий и организаций региона.

Проект предоставляет школьникам и студентам возможность стажироваться в ведущих компаниях Алтайского края, обучаться в региональной Губернаторской школе, находить инвесторов для реализации своих инициатив.