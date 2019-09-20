«Росводоканал Барнаул» с судебными приставами пришел к должникам

Новости 18.09.2019 11:50 547

Сотрудники барнаульского водоканала совместно с представителями Федеральной службы судебных приставов (ФССП) проводят рейды по потребителям, имеющим долги за услуги водоснабжения и водоотведения.

Подача исков в суд – один из самых распространенных методов воздействия на должника. По данным на 9 сентября водоканал направил в суд иски 3017 должникам, общая сумма задолженности которых превышает 12 млн рублей. После вынесения решения информация поступает в ФССП.

«Мы решили активнее использовать данную возможность работы с абонентами и стали проводить совместные рейды. Нужно сказать, что очная встреча неплательщика с представителями водоканала и службы приставов побуждает быстрее решить вопрос с долгами», - отметила Татьяна Колганова, коммерческий директор «Росводоканал Барнаул».

На сегодняшний день уже проведено свыше 150 рейдов по потребителям. Выдано 10 приказов на арест имущества, 21 должнику предписано явится в службу судебных приставов. 12 человек попросили заключить договор о рассрочке, часть абонентов погасила долги полностью.

«Росводоканал Барнаул» напоминает, что во избежание подачи исков в суд, начисления пени и штрафов необходимо оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения до 10 числа каждого месяца.