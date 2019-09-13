Как алтайские учителя относятся к стрижкам школьников?

Новости 18.09.2019 11:12 434

Скандал из-за причёски школьника в Красноярском крае прогремел на всю страну. Педагоги сосновоборской школы отправили своего воспитанника на домашнее обучение, заявив, что его прическа не соответствует нормам. За мальчика заступились многие известные спортсмены, а правомерность действий школы устанавливают следователи. Как алтайские педагоги относятся к модным стрижкам своих учеников, выяснял «Бийский рабочий».

В бийских школах учителя понимают, что в подростковом возрасте детям хочется самовыражаться и выделяться из толпы. Причем они согласны, что розовые волосы и выбритые виски у школьников – это не редкость. Однако за их яркие образы никто выгонять не собирается.

«Для меня главное - чтобы у ученика голова была не пустая, чтобы он занимался. А то, что у него за прическа, мне все равно. В моем классе мальчик носит хвост из кос, и мы к нему никаких претензий не предъявляли, учится он хорошо», - пояснила учитель математики Лидия Кулаевская.

Мнение психолога

Родителей и учителей поддерживают и психологи. Они считают, что ребенок с синими волосами совершенно не обязательно будет учиться плохо, он может быть и отличником – это не показатель. Главное – выбрать правильный стиль общения с учащимся, найти к нему индивидуальный подход.

«Стенли Холл называет этот возраст периодом «бури и натиска», - говорит Елена Жихарева, доцент кафедры педагогики и психологии АГГПУ, кандидат психологических наук.

«Здесь важно обращать внимание на ребенка. Нам трудно, потому как он пришел в класс и у него синие волосы, но мы не думаем о проблемах самого ученика, почему он решил так поступить, чем руководствовался. Чаще всего подростки чувствуют одиночество и непонимание, и здесь не сработают запреты, здесь нужен диалог, взаимодействие», - прокомментировал психолог.

Ученица 10-го класса Бийского лицея-интерната недавно покрасила волосы в необычный цвет: « В нашем лицее из-за цвета волос замечаний не делают, а попробовать очень хотелось! В будущем я хочу стать врачом, хирургом, мне не то, что цвет волос нельзя будет такой носить, но и даже красивый маникюр сделать – поэтому пробую сейчас. Кстати, учителя отнеслись хорошо – многие поддержали и сказали, что мне очень идет», - радуется школьница.

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Мальчики меняют образы чаще

Бийский парикмахер Ирина Ермакова заметила, что за модными стрижками в основном приходят мальчики, мало кто выбирает классическую прическу, все стараются найти что-то модное, что придется по душе. Чаще это образцы стрижек знаменитостей: певцов, спортсменов, блогеров.

Важно сказать, что не только школьники стригутся под звезд, приходят и взрослые мужчины, которые за образец берут чьи-то прически.

Девочки, по словам специалистов, со стрижками экспериментируют реже, зато часто решаются на смену цвета волос. При этом для долговременного окрашивания школьницы выбирают более естественные цвета.