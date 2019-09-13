Как алтайские учителя относятся к стрижкам школьников?

Скандал из-за причёски школьника в Красноярском крае прогремел на всю страну. Педагоги сосновоборской школы отправили своего воспитанника на домашнее обучение, заявив, что его прическа не соответствует нормам. За мальчика заступились многие известные спортсмены, а правомерность действий школы устанавливают следователи. Как алтайские педагоги относятся к модным стрижкам своих учеников, выяснял «Бийский рабочий».
В бийских школах учителя понимают, что в подростковом возрасте детям хочется самовыражаться и выделяться из толпы. Причем они согласны, что розовые волосы и выбритые виски у школьников – это не редкость. Однако за их яркие образы никто выгонять не собирается.
«Для меня главное - чтобы у ученика голова была не пустая, чтобы он занимался. А то, что у него за прическа, мне все равно. В моем классе мальчик носит хвост из кос, и мы к нему никаких претензий не предъявляли, учится он хорошо», - пояснила учитель математики Лидия Кулаевская.
Мнение психолога
Родителей и учителей поддерживают и психологи. Они считают, что ребенок с синими волосами совершенно не обязательно будет учиться плохо, он может быть и отличником – это не показатель. Главное – выбрать правильный стиль общения с учащимся, найти к нему индивидуальный подход.
«Стенли Холл называет этот возраст периодом «бури и натиска», - говорит Елена Жихарева, доцент кафедры педагогики и психологии АГГПУ, кандидат психологических наук.
«Здесь важно обращать внимание на ребенка. Нам трудно, потому как он пришел в класс и у него синие волосы, но мы не думаем о проблемах самого ученика, почему он решил так поступить, чем руководствовался. Чаще всего подростки чувствуют одиночество и непонимание, и здесь не сработают запреты, здесь нужен диалог, взаимодействие», - прокомментировал психолог.
Ученица 10-го класса Бийского лицея-интерната недавно покрасила волосы в необычный цвет: « В нашем лицее из-за цвета волос замечаний не делают, а попробовать очень хотелось! В будущем я хочу стать врачом, хирургом, мне не то, что цвет волос нельзя будет такой носить, но и даже красивый маникюр сделать – поэтому пробую сейчас. Кстати, учителя отнеслись хорошо – многие поддержали и сказали, что мне очень идет», - радуется школьница.
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Мальчики меняют образы чаще
Бийский парикмахер Ирина Ермакова заметила, что за модными стрижками в основном приходят мальчики, мало кто выбирает классическую прическу, все стараются найти что-то модное, что придется по душе. Чаще это образцы стрижек знаменитостей: певцов, спортсменов, блогеров.
Важно сказать, что не только школьники стригутся под звезд, приходят и взрослые мужчины, которые за образец берут чьи-то прически.
Девочки, по словам специалистов, со стрижками экспериментируют реже, зато часто решаются на смену цвета волос. При этом для долговременного окрашивания школьницы выбирают более естественные цвета.
Правильно сделали, что выгнали. Нечего разводить голубизну. Если родители пид-сы, пусть хоть школа влияет. Должен быть порядок.