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 «Единая Россия» намерена усилить влияние в парламенте Республики Алтай

Новости
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«Единая Россия», получив на сентябрьских выборах большинство мест в госсобрании Республики Алтай, намерена рекомендовать на пост председателя Владимира Тюленина. Он возглавлял республиканский парламент в прошлом созыве. Об этом пишет «Коммерсант».

Помимо своего человека у руля госсобрания, единороссы намереваются поставить своих людей во главе пяти комитетов из шести возможных. В Совет Федерации планируется провести ныне действующего сенатора Татьяну Гигель.

В тоже время оппозиционные силы будут добиваться руководства как минимум в двух комитетах. Как считают политологи, КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Родины» и «Партия дела» смогут добиться своего только при объединении усилий.

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Первая сессия нового состава депутатов Эл Курултай Республики Алтай состоится 3 октября. На ней будет выбран председатель. Глава регионального исполкома «ЕР» Эмиль Тюхтенев не сомневается, что партия власти добьется главенства в пяти комитетах госсобрания. О том, кто может занять руководящие посты, пока неизвестно.

После выборов «Единая Россия» получила большинство мандатов – от партии власти в парламенте будут заседать 25 человек. У КПРФ — семь мандатов, по одному — у ЛДПР, «Справедливой России», «Родины» и Партии дела. Также пять мест досталось самовыдвиженцам.

В сравнении с прошлым составом, можно заметить, что единороссы потеряли три места. В тоже время, коммунисты «добавили» четыре места. ЛДПР и справороссы потеряли по одному мандату, «Патриоты России» потеряли последний мандат.

С кандидатами на аппаратные должности определилась оппозиция. Например, руководитель реготделения ЛДПР Юрий Орехов полагает, что 31-летний Дмитрий Софронов, занявший третье место на минувших выборах главы республики и получивший единственный мандат ЛДПР в парламенте, может занять должность председателя комитета по образованию, культуре, спорту, молодежной политике, общественным объединениям и средствам массовой информации. Напомним, что мандат он получил от победившего на выборах в местный парламент главы ЛДПР Владимира Жириновского, который отказался от полученного мандата.

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Первый секретарь реготделения КПРФ 60-летний Виктор Ромашкин наде­ется, что он снова, уже во второй раз, возглавит комитет по законодательству и национальной политике.

«Если смотреть по статусу и стажу, то я единственный депутат в нашем Курултае, который избирался во все созывы»,— заметил Ромашкин.

По некоторым данным, руководитель фракции «ЕР» Михаил Терехов снова займет пост заместителя председателя парламента, а бывший первый заместитель председателя правительства республики Наталья Екеева («Единая Россия») станет заместителем председателя комитета по финансовой, налоговой и экономической политике.

Как утверждает политтехнолог Андрей Некрасов, единороссы получат большинство из-за отсутствия согласованности действий оппозиции.

«У нее нет консолидированного мнения, и она ничего не может предложить „Единой России“. Слабым, как правило, достаются только кости со стола», - отметил он.

Политтехнолог Юрий Овиденко считает, что несмотря на то, что состав госсобрания кардинально обновился, расклад сил остался тем же самым: «Через какое-то время избиратель, бизнес-группы и политические элиты охладеют к электоральным процессам, и политика в крае атрофируется».

По его мнению, происходящие процессы приведут либо к апатии, либо к росту протестных настроений.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: www.altai-republic.ru

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