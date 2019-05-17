Обработку отходов «забыли» включить в мусорный тариф на Алтае

Новости 18.09.2019 9:42 413

Расходы на обработку коммунального мусора в тарифах своих региональных операторов не предусмотрели 28 субъектов РФ, в том числе Алтайский край. Об этом заявил советник губернатор Московской области в ранге министра Александр Коган.

Данный вопрос рассматривался на отраслевой конференции в Геленджике, организованной ассоциацией «Чистая страна», пишет ТАСС. Согласно мониторингу регионов на предмет выполнения мусорной реформы нашлось много нарушений.

«В тарифах региональных операторов не учтены затраты на обработку твердых коммунальных отходов. Это должно в тарифе появиться, иначе я не понимаю, как мы будем достигать 60% обработки мусора», - отметил Коган.

Речь идет о 28 субъектах РФ, среди них – Алтайский край и Новосибирская область. Также работу над ошибками должны провести Адыгея, Амурская, Белгородская, Вологодская, Иркутская области, Кабардино-Балкария, Калининградская область, Камчатский край, Кировская область, Коми, Липецкая область.

Кроме того, в список вошли Марий Эл, Мордовия, Ненецкий автономный округ, Новосибирская область, Пермский край, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тульская области, Тыва, Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ, Чечня, Чувашия, Чукотский автономный округ.

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Поясним, доля обработанного коммунального мусора - это часть из всех образованных бытовых отходов, которая попала на сортировку. Согласно паспорту нацпроекта «Экология», размер этой части должен будет вырасти в РФ с 12% до 60% к 2024 году.

Коган добавил, что Алтайский край и еще 29 субъектов РФ в тарифах на своей территории не предусмотрели инвестиции в развитие инфраструктуры обращения с отходами.

Участники конференции попытались оспорить представленные данные. Говоря о том, что затраты на обработку отходов могут быть скрыты внутри тарифа на захоронение мусора на полигонах.

Коган выразил уверенность в том, что данные, которые он использовал в презентации, представили региональные власти по официальным запросам. Если они некорректные, то надо задуматься об эффективности обмена информацией между операторами и местными правительствами.