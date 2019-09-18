Управляющая компания довела контейнерную площадку до «мусорного коллапса»

Новости 18.09.2019 7:10 1811

Около 500 жильцов нескольких домов на улице Матросова столкнулись с проблемой невывоза мусора, возникшей из-за позиции управляющей компании, отказывающейся платить за аренду мусорных контейнеров.

В чем дело?

Контейнерная площадка на Матросова, 5 в настоящее время выглядит вполне прилично – там стоит большой мусорный бункер, вокруг выметено и прибрано. Надолго ли эта чистота – неизвестно. Совсем недавно здесь красовалась огромная куча мусора, попросту сваленного на асфальт, поскольку бак для отходов отсутствовал.

Он был убран организацией, занимающейся вывозом мусора – ООО «ЭкоСоюз», отчаявшейся иными способами призвать к порядку управляющую компанию «Первая», которая долгое время не платит за аренду контейнера. Размер ее задолженности перед перевозчиком составил уже около 100 тысяч рублей.

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Глазами перевозчика

Убирая бак, «ЭкоСоюз» рассчитывал, что УК «Первая» поставит порядок возле обслуживаемых домов выше собственных интересов и пойдет на компромисс, однако данный расчет не оправдался. Площадку используют три управляющие компании: «Первая». «Ресурс» и «Смарт».

«В целом, около 1 млн рублей составляет общая задолженность различных управляющих компаний города за аренду мусорных контейнеров. УК «Первая» – лидер неплатежей, сумма ее задолженности достигает уже около 100 тысяч рублей. Со всеми остальными, включая УК «Смарт» и «Ресурс», мы пришли к компромиссному варианту – рассрочке платежей. УК «Первая» не платит, хотя портал обслуживается. Мы убирали контейнер, предлагали им поставить свой. Но представители УК «Первой» даже в переговоры не стали вступать. Они уже 9 месяцев уклоняются от подписания договора», – рассказал руководитель ООО «ЭкоСоюз» Андрей Кулагин.

Компании «Ресурс» и «Смарт» обратились к перевозчику с просьбой вернуть контейнер на площадку и взяли на себя платежи, которые должна была вносить УК «Первая». Ёмкость для отходов вернули. Но вопрос неплатежей по-прежнему не снят с повестки дня.

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Глазами управляющей компании

Мастер УК «Первая» Анастасия Звягина заявила, что платить компания не отказывается, но договор им, по ее словам, не присылают, а сами представители управляющей компании за ним ехать не желают.

«Мы не отказываемся платить. У нас есть три бака 0,75 кубометров, мы можем поставить их, но регоператор говорит, что для баков такого формата у него нет подходящих машин. У меня домкомы выступают против того, чтобы платить за аренду. Дома и так в минусах», – сказала мастер.

Что мешает представителю УК «Первая» съездить и подписать договор, Звягина не сообщила.

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Глазами городской администрации

Зампред комитета ЖКХ Барнаула Алексей Пахоменко заявил, что администрация города относится к таким действиям крайне негативно. По его словам, в первую очередь, должны быть обеспечены требования законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологического состояния со стороны управляющей организации. Если есть вопросы – нужно обращаться с ними в соответствующие уполномоченные органы, но ни в коем случае нельзя доводить до состояния, когда на контейнерной площадке скапливается мусор. Так как её содержание отнесено к компетенции управляющих компаний. Жители платят за это по графе “Текущее содержание жилья”.

«К сожалению, некоторые управляющие организации слишком увлекаются обсуждением нюансов, совершенно забывая о своих прямых обязанностях. В данном случае все проблемы пришлось решать без участия УК [«Первая»]. В отношении этой компании мы вынуждены принять меры, которые нам диктует законодательство: направить обращение в Роспотребнадзор с просьбой оценки действий УК, в госинспекцию края, а также инициировать проверку в рамках муниципального жилищного контроля», – сообщил чиновник.

Стоимость аренды контейнера на данной площадке составляет 1500 рублей в месяц, то есть, по 500 рублей с каждой из трех УК. В нее включено, в том числе, и обслуживание баков. Теперь УК «Первая», не желавшая платить эту сумму, может получить штраф в размере до 50 тысяч рублей.