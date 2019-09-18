Барнаульские эксперты высказались о шансах развития малоэтажного строительства

Новости 18.09.2019 7:40 2108

Круглый стол на тему «Малоэтажное строительство в Барнаульской агломерации: возможно ли ускорение?» состоялся в Алтайской торгово-промышленной палате (ТПП) во вторник, 17 сентября.

В обсуждении темы приняли участие замминистра края по строительству и ЖКХ Игорь Спивак, представители застройщиков, банковского сектора, архитекторы, риэлторы и президент Алтайской ТПП Борис Чесноков. Представителей от городской администрации на мероприятии не оказалось.

Целью собрания, по словам члена совета ТПП Марины Ракиной, было совместное обсуждение и поиск способов для более интенсивного освоения территорий Барнаульской агломерации с помощью строительства малоэтажных домов.

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Первым слово взял замминистра Игорь Спивак, который напомнил, что в настоящее время Алтайский край участвует в реализации нацпроекта «Жилье». Застройка ведется почти во всех муниципалитетах края. В период с 2019 до 2024 года в крае необходимо возвести 4,8 млн кв. м жилья с пропорцией 60/40 между много- и малоэтажными домами.

Проблема в том, что краевая столица является флагманом по застройке многоквартирными домами, из-за чего бросается в глаза дефицит территорий для строительства и ввода нового жилья. Малоэтажное строительство идет медленно, по мнению Спивака, из-за низких доходов граждан, которые не могут себе позволить покупку дома, предпочитая относительно компактные квартиры. Для того, чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, принимаются меры по снижению ипотечной ставки, которая в регионе в среднем составляет 9%. К 2024 году цель стоит дойти до уровня в 5-6%.

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На сегодняшний день большинство жителей Алтайского края живут в многоквартирных домах. Об этом заявил директор ООО «Фирсова Слобода» Михаил Кочетов, который привел данные статистики последней переписи населения. Согласно документу, 60% населения края проживают в квартирах, 34% живут в частных домах и еще 6% - в некомфортных условиях, либо не имеют места жительства. Что касается городских населенных пунктов, то там соотношение еще больше говорит в пользу обитателей квартир, которых насчитывается 74%, против 18% жителей частных домов. В сельской местности в квартирах проживают 54%, в домах - 43%.

Кочетов привел данные опроса ВЦИОМ в 2017 году, где большинство россиян высказались в пользу потребности жить в частных домах. По прогнозам экспертов, актуальный прогноз на покупку частного дома в Алтайском крае составляет 300 тысяч домовладений.

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Однако, несмотря на существующий запрос, проблема заключается не только в платежеспособности граждан. Ключевым моментом является наличие инфраструктуры и необходимых коммуникаций. Также эксперты подняли тему нежелания банковского сектора кредитовать покупку индивидуального жилья.

Михаил Кочетов сказал, что для ускорения строительства индивидуального жилья необходимо работать над формированием сбалансированности в строительстве всех видов жилья, создание понятного и эффективного инструмента кредитования ИЖС, добиться обсуждения проблемы на уровне правительства Алтайского края.

В вопросе обеспечения коммуникациями Барнаульской агломерации высказался первый замглавы администрации Первомайского района Дмитрий Шипунов. Он дал понять, что силами районного бюджета практически невозможно обеспечить новые территории частного сектора положенными коммуникациями. В настоящий момент имеющиеся мощности пока позволяют взять на себя вопрос обеспечения коммуникациями, однако состояние теплосетей не позволяет делать это бесконечно. Строительство новых коммуникаций и развитие инфраструктуры Первомайский район, по его словам, как пригород, может обеспечить только совместно с усилиями городского и краевого бюджетов. Только в таком случае, как говорит Шипунов, возможно расширение сектора индивидуального жилья.

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Расширение жилья будет невозможным без изменения концепции ориентироваться на потребности покупателей, которые стали иными за последние десять лет. Такое заявление сделал директор ООО «Ключ Риэлт» Константин Никитеев. Он поднял тему необходимости развития городов-спутников, которые бы включали в себя малоэтажные многоквартирные дома, при этом с организованной инфраструктурой, более комфортной, чем в городах. Также такие города могли бы быть хороши для предприятий и производственных объектов. Он заявил, что довольно часто покупателям предлагают «половинчатый» продукт, где дом сдается без ремонта. Именно поэтому нет спроса, говорит Никитеев. Покупатели берут ипотеку с изначально запланированными средствами для покупки жилья и сразу настраиваются на те варианты, где им предлагается первоначальная отделка. Таким образом, необходимости в поиске дополнительных средств на ремонт не возникает.

О реальном опыте работы по реализации частых домов рассказала представитель ООО «Селф» Елена Медведева. По ее словам, на участке в несколько гектаров в селе Бобровка, где было построено более 20 домов с подведением к ним всех коммуникаций, до сих пор с 2007 года остались нереализованными три домовладения.

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Представители банковского сектора объяснили, что им сложно проработать механизмы кредитования застройщиков, когда сами строители не знают, чего хотят.

Несмотря на некоторую разницу в подходах, спикеры согласились, что при совместных усилиях добиться ускорения строительства и ввода индивидуальной застройки возможно. Президент России Владимир Путин еще во время послания к Федеральному Собранию в феврале текущего года обратил внимание на эту тему. Правительство России, банковское и строительное сообщества сейчас активно разрабатывают меры для повышения уровня доступности ИЖС для широких слоев населения.

По итогам круглого стола, участники озвучили резолюцию с предложением в адрес краевого правительства рассмотреть возможность разработки региональной программы поддержки ИЖС с последующей интеграцией в федеральную программу, разрабатываемую в правительстве России по данному направлению. В случае положительного решения, местное правительство должно создать рабочую группу с привлечением представителей профильных комитетов Алтайской ТПП, строительной отрасли и банковского сообщества.