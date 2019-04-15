Краевой министр прокомментировал новые льготы по ипотеке для многодетных семей

Новости 18.09.2019 8:45 774

Правительство утвердило правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям. Как отмечают в Министерстве финансов РФ, право на компенсацию до 450 тысяч рублей получают россияне при рождении или усыновлении третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года.

«Государство принимает меры, направленные на то, чтобы детей в российских семьях рождалось как можно больше - как минимум трое. Для этого предлагается демографический пакет, в котором меры по улучшению жилищных условий являются одними из приоритетных. Аналогов такого демографического пакета нет», - рассказала министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.

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Так, при рождении второго ребенка семье выплачивают материнский капитал - 453 тысячи рублей. Кроме того, семья при рождении в ней второго или последующих детей с 1 января 2018 года может участвовать в госпрограмме «Льготная ипотека 6%». Если на момент оформления льготной ипотеки не израсходованы средства маткапитала, то семья может использовать его в качестве первоначального взноса.

«И в связи с последним нововведением семья при рождении третьего или последующих детей с 1 января 2019 года может однократно получить компенсацию на погашение ипотеки - до 450 тысяч рублей. Обращаться нужно в банк. Льготная ипотека и компенсации по ипотечным кредитам действуют до 2022 года. А это значит, что семья, в которой появились второй и третий ребенок, гарантированно получает от государства порядка 900 тысяч рублей на улучшение жилищных условий», - подчеркнула Наталья Оськина.

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Министр напомнила, что семьи, в которых родился первый или третий и последующие дети, имеют право на ежемесячные выплаты в размере 9811 рублей. Если доход не превышает полуторакратного прожиточного минимума (14 859 рублей), выплату можно оформить в управлениях соцзащиты населения региона.

Напомним, закон о компенсации ипотечных кредитов подготовили после поручения президента РФ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми для улучшения жилищных условий.