Алтайский край запаздывает с переходом на проектное финансирование?

Новости 18.09.2019 8:15 935

Алтайский край попал в список отстающих регионов по переходу на проектное финансирование в строительстве. Как пишет "Алтайский портал недвижимости" со ссылкой на Дом.рф, в среднем в каждом субъекте России по новым правилам возводят уже по 14 домов.

Лидерами стали Московская область, где насчитывается 123 таких объекта, Москва (93) и Челябинская область (89). В числе аутсайдеров (с нулевыми показателями) – 14 регионов. При этом в четырех из них вообще не ведется многоквартирное жилищное строительство (Еврейский и Чукотский автономные округа, Карачаево-Черкесия, Магаданская область).

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В Алтайском крае официально объявлено о переводе на проектное финансирование лишь четырех многоквартирных домов. В ближайшее время на рынок выйдет еще 2 объекта, которые будут строить по новым правилам. Еще несколько – под вопросом: отраслевые компании ведут переговоры с банками. Все остальные дома, которые начали реализовывать до 1 июля 2019 года, девелоперы намереваются завершить без привлечения кредитных средств.

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Сегодня уже 61 объект на Алтае разрешено строить по классической схеме с дольщиками (соответствуют критериям: 30% готовности и 10% проданных квартир). И такая тенденция наблюдается не во всех регионах. Где-то на эскроу переведена уже половина действующих строек, где-то четверть.

Всего с проектным финансированием в России ведется 1165 строек многоквартирных домов от 691 компании. Чаще всего застройщиков кредитует Сбербанк (978 проектов), ВТБ (178) и Дом.рф (154). При этом по старым правилам официально разрешено возводить 4312 объектов. Лидерами по этим показателям стали регионы с наибольшим объемом возводимого жилья – Московская область (379 домов), Санкт-Петербург (278) и Москва (258).

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Напомним, с 1 июля текущего года начался главный этап долевой реформы, который подразумевает переход на проектное финансирование всех новых строек и частично старых. Ко вторым относятся незавершенные многоквартирные дома, которые не имеют 30% готовности и 10% проданных площадей. Теперь девелоперы не смогут привлекать деньги дольщиков напрямую, а реализовывать проекты им придется на свои и банковские средства.