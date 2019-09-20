Конструкция хоккейных коробок: какие существуют особенности

Новости 18.09.2019 9:05 642

Хоккейные коробки из стеклопластика пользуются спросом по причине высоких эксплуатационных характеристик и доступной стоимости. Такой вид конструкций считается самым привлекательным для внутренних дворовых площадок. Сооружение состоит из следующих конструктивных элементов:

корт или искусственное покрытие;

сборная металлоконструкция;

панели из стеклопластика.

Хоккейная коробка, в состав которой входит металлический каркас, отличается прочностью и устойчивостью к различным погодным условиям. Металл отличается восприимчивостью к воздействию влаги, что приводит к появлению очагов ржавчины. Это сокращает срок службы изделий. Для решения этой проблемы используется порошковая полимерная краска. С ее помощью конструкции можно придать любой цвет.

Помимо декоративной функции, покрытие защищает каркас от негативного воздействия атмосферных осадков. За счет подобного решения долговечность становится выше. Обработанное оборудование отличается широким температурным диапазоном. Оно не утрачивает первоначальных свойств при температуре от -60 до +60 градусов по Цельсию.

Еще один важный конструктивный элемент – стеклопластиковые панели. Полимер отличается небольшим весом и высокой прочностью. Он устойчив к ударам и серьезным механическим нагрузкам. Под действием ультрафиолетового излучения материал не меняет цвет, поэтому коробка сохраняет товарный вид долгое время. Она не требует дорогостоящего ухода.

Коробки для хоккея из стеклопластика с доставкой по России

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