Барнаульские врачи борются за жизнь школьника, пережившего клиническую смерть

Новости 17.09.2019 18:50 539

Состояние ребенка, пострадавшего в ДТП на одном из пешеходных переходов в Барнауле, остается тяжелым. Водитель сбил 12-летнего школьника на «зебре». На данный момент мальчик находится под постоянным присмотром врачей. Ранее ребенок перенес клиническую смерть, пишет «АиФ-Алтай».

Как ранее сообщалось, ДТП произошло 15 сентября на улице Антона Петрова, напротив ТЦ «Ледокол». Водитель автомобиля «Toyota Cresta» сбил мальчика, от удара ребенок отлетел на 15 м. Очевидцы страшной аварии рассказали, что с него слетели кроссовки.

«Водитель остановился, был в истерике. Пострадавший без сознания, но жив. С места происшествия его увезли на реанимации», - рассказал очевидец Данил.

Сейчас водитель и пассажир Тойоты уверяют правоохранительные органы, что ребенок якобы выбежал на проезжую часть.

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«30-летний водитель, не имеющий права управления, допустил наезд на пешехода мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», - добавляют в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

После произошедшего неравнодушные очевидцы стали искать родственников пострадавшего мальчика. Через несколько часов пострадавшего опознала соседка его бабушки.

Его родственники рассказали, что в тот день он возвращался с тренировки, он занимается футболом в школе имени Смертина. Дома его ждала бабушка, родители были на даче.

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Как пояснили в пресс-службе регионального Минздрава, пострадавшему мальчику сделали операцию, но понадобилась еще одна. Сейчас ребенок находится на аппарате искусственной вентиляции легких.