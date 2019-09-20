Активисты ОНФ защитили права алтайских инвалидов

Новости 17.09.2019 18:15 601

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта внесли общественные предложения по решению проблем людей с инвалидностью. Данные меры были поддержаны прокуратурой Алтайского края.

Еще в 2017 году общественники подготовили ряд предложений правительству Алтайского края по созданию доступной среды для более 180 тысяч людей с инвалидностью, которые живут в регионе.

Отмечается, что некоторые из них власти уже исполнили. Например, на Змеиногорском тракте в Барнауле сейчас строят тротуар для маломобильных граждан, соединяющий территорию дома-интерната для престарелых и инвалидов с территорией городской больницы №5.

Кроме того, активисты предложили властям приобрести специализированный транспорт для того, чтобы возить детей-инвалидов в базовые образовательные учреждения Барнаула, Бийска, Рубцовска.

Еще одна инициатива – применять маршрутоориентированный подход к созданию безбарьерной среды. В качестве первого шага активисты ОНФ просили организовать полноценную парковку для родителей детей-инвалидов возле Барнаульской общеобразовательной школы-интерната №6.

Эти предложения власти еще не учли. Именно поэтому их включили в резолюцию открытого форума прокуратуры Алтайского края «Современные тенденции защиты прав инвалидов: мониторинг, баланс интересов, инновации». Она намерена контролировать исполнение предложений Народного фронта.

Добавим, ранее в ОНФ заявили, что тактильная плитка на тротуарах зачастую бесполезна и даже опасна, если ее уложили неправильно. Общественники предлагали отказаться от укладки направляющей плитки, и власти региона обещали учесть это предложение при проектировании дальнейших работ по ремонту дорог.