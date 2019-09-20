Террористические ячейки выявлены в 17 регионах России

Новости 17.09.2019 17:50 672

Сотрудники ФСБ и МВД в текущем году раскрыли подпольные террористические ячейки, которые функционировали на территории 17 регионов нашей страны, передают «Известия» со ссылкой на слова начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД генерала-майора полиции Олега Ильиных.

Он отметил, что деятельность боевиков группировки «Исламское государство» пресечена в Москве и Подмосковье. Кроме того, ячейки ИГИЛ* раскрыты в Ростовской, Астраханской, Владимирской, Тюменской, Саратовской и Самарской областях. Также они были обнаружены в Ставропольском, Краснодарском и Красноярском краях, республиках Адыгея, Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария. Террористические организации действовали также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах.

Как сообщают СМИ, за первые шесть месяцев 2019 года ведомства выявили 972 преступления террористического характера.

По некоторым данным, в августе сотрудники ФСБ задержали боевиков, готовивших теракты на территории Кабардино-Балкарии и Калужской области. В лесу был найден его тайник с готовыми самодельными взрывчатками.

В Калужской области атаки готовили шесть уроженцев стран Центральной Азии. Выяснилось, что они переправляли деньги в Сирию.

В июне в управлении ФСБ по Ростовской области добавили, что с начала 2019 года на территории Южного федерального округа (ЮФО) были выявлены более 50 членов ИГ.