Алтайский край вошел в число пилотов по созданию научных сельхозцентров

Новости 17.09.2019 17:20 547

Министерство науки и высшего образования РФ определило 18 регионов, где будут созданы селекционно-семеноводческие и селекционно-племенные центры. Всего до конца 2019 года планируется создать 15 таких центров, а к 2021 году - 35 центров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Вугар Багиров.

"Что из себя представляют селекционные центры? Они должны создаваться на базе федеральных научных центров, где есть биоресурсная коллекция, где проводятся генетические исследования, есть кадровый потенциал, лаборатории, земельные ресурсы. <...> В этом году в рамках нацпроекта "Наука" мы создаем 15 центров в регионах, в следующем году - 10 и в 2021 году - 35 центров будут созданы", - сказал он.

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Согласно данным презентации, центры создаются в 18 регионах. В их числе Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, Амурская, Воронежская, Кемеровская, Ленинградская, Московская, Новосибирская, Омская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Свердловская и Тамбовская области, а также в республиках Северная Осетия-Алания, Татарстан и Крым.

"Селекционный центр должен обладать достаточной научно-технологической и современной лабораторной материально-технической базой, кадровым составом и опытом, что позволило бы ему решать задачи по созданию новых высокоэффективных конкурентоспособных отечественных селекционных форм, востребованных реальным сектором экономики", - отмечается в презентации главы департамента.

Кроме того, по его словам, в 2019 году в восьми федеральных округах на базе 63 научных учреждений создано 100 новых лабораторий сельхознаук, 20 из них - междисциплинарные, а 80 - по основным направлениям сельхознаук, среди которых интеллектуальные цифровые системы, биоинформационные технологии, агробиотехнологии, генетическое редактирование, органическое земледелие, а также диагностика возбудителей болезней у животных. В новых лабораториях будут работать более тысячи научных сотрудников, из которых 80% - молодые ученые в возрасте до 39 лет.

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Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации - с октября 2018 года по 2024 год. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.