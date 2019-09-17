Минприроды: медведи-погорельцы не бегут в Алтайский край

Новости 17.09.2019 16:05 2003

СМИ массово распространяют информацию о том, что медведи из пожаров в Красноярском крае мигрируют в более благоприятные регионы Сибири, в том числе в Алтайский край. По данным Минприроды региона, эти сведения являются ложными.

«Может, медведи в Красноярской тайге и перемещаются в нетронутые пожаром территории, но в пределах своего региона. Между Красноярским и Алтайским краем расположены Томская и Кемеровская области, Республика Хакассия, а в них миграции медведей не отмечены. Здесь, у нас, наш - алтайский медведь!» - говорится в сообщении ведомства.

В Алтайском крае медведи в основном обитают в таежной части региона, в предгорьях и по Салаирскому кряжу. Отмечается, что с каждым годом численность животных постепенно растет. Как рассказали в Минприроде, за последние десять лет с 1019 особей (2009 год) увеличилось до 1397 особей (2018 год).

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Между тем наибольшая численность бурого медведя - 491 особь - проживает в Чарышском районе, в Солонешенском и Залесовском районах около 110 особей, также зверь встречается в Тогульском, Краснощековском и Заринском районах.

Причиной того, что человек стал чаще встречать следы медведей, является повышение его численности. Например, накануне «нашествие» зверей было зафиксировано в Целинном, Косихинском, Троицком, Первомайском, Тальменском , Калманском и Мамонтовском районе.

Максимальная добыча медведя охотниками не превышает 76 особей в год при лимите 130 особей. Таким образом, популяция бурого медведя в регионе, как охотничий ресурс, в полной мере не используется.

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Следует подчеркнуть, что случаев нападения медведей на людей зафиксировано не было. Однако бурые медведи охотятся на домашний скот. Особенно часто это происходит в Чарышском и Краснощековском районах. В Тогульском, Кытмановском и Ельцовском районах косолапые любят полакомиться медом и разоряют пасеки местных жителей. Ежегодно по краю отстреливается в целях регулирования численности от 2 до 5 медведей.

Как себя вести, если встретился с медведем

Специалисты советуют, что при встрече с медведем рекомендуется создавать больше шума: петь, разговаривать, стучать предметами, слушать музыку.

Медведь никогда не будет нападать на человека без причины. Этот зверь попадается на глаза человеку, в основном, если он увлекся и сам не заметил приближение человека.

Помните, медведь не любит сюрпризов, неожиданных поворотов событий. Любому человеку нужно быть внимательнее. Лучший способ избежать проблем - предотвратить встречу.