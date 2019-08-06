Пожар уничтожил аттракцион в барнаульском парке развлечений

Новости 17.09.2019 15:09 502

Сегодня, 17 сентября, в барнаульском парке отдыха «Арлекино» на улице Георгия Исакова, 149а загорелся один из аттракционов. Площадь возгорания составила порядка 10 кв. м.

Как сообщили «Политсибру» в региональном управлении МЧС, сигнал о пожаре поступил в 12:46, он был полностью ликвидирован уже в 12:54. В парке горел аттракцион «Дракончик».

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«Детей на аттракционе не было, обошлось без пострадавших», - рассказали в ГУ МЧС.

В тушении пожара участвовали две автоцистерны и шесть человек личного состава.

В качестве предварительной причины называется нарушение правил монтажа, эксплуатации электрооборудования. В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего.