Кандидату на пост главы Верховного суда Республики Алтай отказали в рекомендации

Новости 17.09.2019 14:40 552

Верховная коллегия отказала в рекомендации кандидату на пост главы Верховного суда Республики Алтай Валерию Сарбашеву. Такое решение было принято на очередной Верховной коллегии, где были рассмотрены вопросы о рекомендации кандидатов в председатели судов общей юрисдикции субъектов. Об этом сообщает портал «Право.ру».

Сарбашев ранее был заместителем председателя Верховного суда Республики. Во время коллегии ему задали вопрос об истории с его братом, дела которого неоднократно рассматривались в судах. Одно из рассматриваемых дел было обвинение в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, однако постановление было отменено.

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Претендент на пост главы Верховного суда Республики объяснил, что на самом деле управлял автомобилем не его брат. Оказался в центре событий его родственник, по словам Сарбашева, из-за того, что в машине были обнаружены его документы. Больше вопросов к Валерию Сарбашеву не было. Представитель Верховного суда, и Совет судей оставили решение вопроса на усмотрение коллегии. В итоге кандидату отказали в рекомендации.

Напомним, должность председателя Верховного суда Республики Алтай стала вакантной после того, как в сентябре прошлого года Марина Алексина была назначена председателем Пятого апелляционного суда общей юрисдикции (Новосибирск) на шестилетний срок полномочий. На сегодняшний день исполняет обязанности Алексей Кокорин.

Валерию Сарбашеву 47 лет, карьеру он начинал в органах внутренних дел, в декабре 2001 года назначен судьей Усть-Канского районного суда, а в ноябре 2006 года – председателем этого же суда. 23 декабря 2011 года назначен судьей Верховного суда Республики Алтай, 18 августа 2014 года – заместителем Председателя Верховного суда Республики Алтай.

Кроме Сарбашева коллегия рассматривала вопросы назначения Алексея Крайнова на должность главы Ярославского областного суда. Он получил рекомендацию, несмотря на возникшие вопросы и к нему. Претензии вызвал факт возможного конфликта интересов с гражданской супругой, которая работает секретарем судебного заседания. Однако Крайнов заверил, что уволиться можно достаточно быстро.

Отказали в рекомендации и кандидату на должность председателя Волгоградского облсуда Владимиру Васильеву.