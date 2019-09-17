Барнаул вошел в число городов, которые молодежь стремится покинуть больше всего

Новости 17.09.2019 13:05 2481

Финансовый университет при Правительстве России проанализировал миграционные потоки молодых жителей крупных и средних городов. Как оказалось, Барнаул стал одним из мест, откуда молодежь стремится уехать в первую очередь.

Как отмечается в новом исследовании университета, на которое ссылается "Российская газета", именно молодежь более всего чувствительна к возможностям для профессионального и личностного развития, к повышению качества собственной жизни. Респондентам в возрасте от 18 до 30 лет задавался вопрос: "В ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей жизни? Если да, то куда?"

Больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, оказалось в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде. Меньше всего доля потенциальных молодых мигрантов в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе.

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Как пояснил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, в этом исследовании обозначилось любопытное явление, которое характерно для очень многих городов России.

Народ в основном пытается уезжать из крупных и развитых городов, где существуют хорошие возможности для получения образования, рассказывает эксперт. Образование означает, во-первых, знакомство с высокими стандартами качества жизни. Во-вторых, хорошее​ современное разностороннее образование подразумева­ет возможности выбора рабочих мест с дос­таточно высоким уровнем оплаты труда, которых в этих крупных городах, таких, как Омск или Челябинск, на всех желающих не хватает.

Главн­ая проблема городов, из которых молодые россияне хотят уехат­ь,- это противоречие между высоким стандартам качества жизни и нехваткой квал­ифицированных высоко­оплачиваемых рабочих мест, на которых этот стандарт качества жизни можно реализовать. Соответственно, люди готовы переезжать в Москву, Санкт-Петерб­ург и другие места, где они могут найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой они освоили в родном городе.