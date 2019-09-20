Алтай-Кокс открывает оздоровительный сезон для работников

Новости 17.09.2019 19:30 504

Корпоративный санаторий-профилакторий «Бодрость» открывает традиционные заезды для работников Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК). Оздоровительный период продлится до апреля 2020 года. За это время в здравнице отдохнут более 600 заводчан.

Санаторий «Бодрость» применяет прогрессивные методики лечения: спелео- и гипокситерапию, теплолечение (грязь, озокерит, нафталан), лечебные ванны и души, ингаляции, ароматерапию и другие. Физическую форму укрепляют лечебной физкультурой, плаванием, занятиями на тренажерах.

Для профилактики профессиональных и соматических заболеваний заводчане получают фитосборы, кислородные коктейли, медоперговую смесь.

На Алтай-Коксе поддерживают и укрепляют здоровье сотрудников: проводят плановые медосмотры, санаторное лечение, вакцинации, спортивные соревнования, обеспечивают средствами индивидуальной защиты, молоком и соками с пектином. На профилактику и укрепление здоровья сотрудников предприятие ежегодно направляет порядка 40 млн рублей.

Санаторий-профилакторий «Бодрость» рассчитан на 105 мест. Период оздоровления сотрудников Алтай-Кокса длится с сентября до апреля следующего года. В мае санаторий принимает ветеранов завода, летом – детей заводчан.