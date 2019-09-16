Погибшим при пожаре в Красноярском крае оказался прокурор Лесосибирска

Новости 17.09.2019 13:35 615

Одним из погибших при пожаре в пятиэтажном доме в Красноярском крае оказался прокурор Лесосибирска. Об этом пишет «Коммерсант».

Пожар произошел ночью 16 сентября. Погибли две семьи, среди которых было четверо детей. По версии МЧС причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Звонок о пожаре поступил от соседей в 2:30 ночи, а через час, в 3:36 пожар был локализован. К тушению привлекались 43 человека и 16 единиц техники.

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Погибший прокурор Лесосибирска Василий Федорцов занял свою должность в текущем году. Вместе с ним погибла его семья и семья его сестры.

По словам заместителя мэра Красноярска Владислава Логинова, скорее всего причиной гибели стала невозможность находящихся в квартире людей открыть дверь изнутри. Чиновник полагает, что дверь можно было открыть, но люди в суматохе не нашли ключи. Местные следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сообщается также, что гибель произошла из-за того, что пожар произошел поздно ночью, когда все спали.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже передал уголовное дело в центральный аппарат ведомства.

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Сейчас на месте работают следователи, криминалисты и специалисты других ведомств, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, будут проверяться другие версии пожара. Экспертиза будет длиться от десяти дней до месяца.

Василию Федорцову было 36 лет. С 2006 года он занимал пост помощника Боготольского межрайонного прокурора, в 2010 году назначен прокурором Пировского района, а в 2019 году стал прокурором города Лесосибирска в Красноярском крае. Воспитывал двоих сыновей.