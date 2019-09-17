Уголовное дело «Алтайского шинного комбината»: подробности

Новости 17.09.2019 12:45 1618

Суд приговорил к различным срокам заключения несколько работников «Алтайского шинного комбината» по обвинению в хищениях готовой продукции с предприятия на 39 млн рублей. Всего на скамье подсудимых оказалось 37 человек. Редакция «МК на Алтае» узнала подробности скандального дела, изучив приговор суда. Документ отпечатан на 800 страницах.

Как сказано в приговоре, подсудимые с мая 2013 по январь 2015 года занимались кражами имущества «Алтайского шинного комбината». Согласно показаниям свидетелей, об этой афере знали или догадывались все сотрудники предприятия.

Не удивительно, так как инвентаризация устанавливала крупные недостачи. В апреле 2014 года, как свидетельствовал начальник службы экономической безопасности, по факту кражи, которая была зафиксирована видеокамерами, даже обращались в полицию, но тогда в возбуждении уголовного дела было отказано.

Сауны, дорогие авто и ежегодный отпуск в Германии

По версии следствия, не смотря на пропускной режим, злоумышленники складировали детали, а потом беспрепятственно вывозили с территории завода на фурах, затем реализовывали предпринимателям.

Согласно материалам дела, кражи начались не в 2013, а в апреле 2008 года. Тогда инициатором хищений выступил бригадир смены и грузчик, которые давно работали на предприятии. В свою «черную» схему они втянули еще несколько сотрудников.

Следствию удалось выяснить, что в тот раз им удалось загрузить в автомобиль «левые» автокамеры. Однако брать шины без документов не захотел ни один автомагазин. Только владелец шиномонтажной автомастерской согласился купить товар за полцены. Затем он предложил привозить ему в дальнейшем все, что удастся похитить с АШК. А потом бизнесмен стал руководить процессом хищений.

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«Он лично общался со «старшими» бригад. Периодически мы собирались в кафе, посещали сауны, где распивали спиртные напитки и обсуждали текущие вопросы », - свидетельствует один из осужденных. Расчет производился через бригадиров, а они делили деньги между грузчиками, кладовщиками и охранниками.

Предприниматель регулярно задерживал выплаты. Сколько получали «старшие», неизвестно. Однако можно сделать логичный вывод, судя по тому, что грузчики ездили на «Лексусе», доходы были весьма приличные. Кроме того, предприимчивые работники АШК могли позволить себе покупку квартиры и отпуск в Германии.

«Рыбалка началась»: как выглядел процесс хищения

Подробности погрузки ворованных изделий рассказала в показаниях одна из кладовщиц. Женщина устроилась в мае 2014 года. Спустя некоторое время, к ней подошел один из сотрудников и предложил «заработать». По его словам, делать ничего не надо практически, главное – молчать.

Он ей объяснил, что нужно стоять под камерами и делать вид, что считает, когда они будут грузить «левую» продукцию, дать автомобилям выехать с территории и молчать. Большинство охранников и контролеров были уже задействованы в авантюре. За содействие кладовщице пообещали 25 тысяч с каждой машины.

Интересен тот факт, что у грузчиков, которые совершали кражи, держались особняком. Во время хищений они использовали специальный сленг. Язык весьма не сложный, «рыбалка началась» - обозначало, что началась кража, «сделали котлету» - своровали, «сделать больше» - украсть побольше.

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Ранее сообщалось, суд назначил наказание 12 мужчинам от 3 лет 8 месяцев до 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, 24 подсудимым – от 3 до 6 лет лишения свободы условно в зависимости от роли и степени участия, эти фигуранты дела пошли на сделку со следствием.

Интересно, что дела организаторов ОПГ были вынесены в отдельное судопроизводство. По бизнесмену, который руководил процессом, дело приостановлено в связи с состоянием здоровья, его помощника осудили на три года условно - с учетом того, что он вернул комбинату один миллион рублей и дорогую машину.

Есть те, которые до сих пор не признают своей вины. Апелляционную жалобу суд рассмотрит 20 сентября.