Барнаульский застройщик объяснил, почему на месте детской площадки появится ЖК

Новости 17.09.2019 12:20 819

Барнаульцы, живущие в многоквартирных домах рядом с улицей Монтажников, 4 обеспокоены возможным строительством новой высотки на месте детской площадки. По их словам, домов в районе много, а место для детских игр только одно.

Территория, на которой расположена площадка, находится в собственности Росимущества. После аукциона 29 июня она была передана в аренду компании «Строительная перспектива», которая начала проводить работы по исследованию грунта местности.

Директор компании Андрей Комяков объяснил «Политсибру», что детская площадка на том месте уже давно превратилась в место скопления пластиковой тары и распития алкогольных напитков.

«Вы сами видели эту площадку? Я пытался договориться с местными жителями. Предложил им сделать новую детскую площадку, так как в этом был бы и интерес моих будущих жильцов, но активная пара граждан почему-то мои инициативы восприняли в штыки», - сказал Комяков.

Сейчас, по его словам, активно разрабатывается проектно-сметная документация и в ближайшее время компания планирует обратиться в городскую администрацию для разрешения на строительство дома. Директор «Строительной перспективы» также рассказал, что неподалеку от будущего дома есть территория, пригодная для новой детской площадки, однако жители предпочитают ставить там автомобили, несмотря на постоянную грязь.

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Отметим, ранее данная земля принадлежала УФСИН. Для сотрудников ведомства планировалось построить дом именно на этом месте. Однако по неизвестной причине строительство дома там так и не началось.

«Язык не поворачивается назвать это детской площадкой. Стоят одни ворота, турник, брусья и погреба, половина из которых давно заброшены. При желании можно договориться и сделать совместно новую современную детскую площадку», - рассказал Комяков.

Ранее «Вести Алтай» сообщали, что местные жители обращались с жалобой в администрацию президента России, где им сообщили, что разрешения на строительство еще нет. Разрешение должна выдать мэрия. Кроме того, следует заметить, что вопросы могут возникнуть по поводу коммунальных сетей, которые, предположительно, "не осилят" нагрузку после появления нового дома. С этим предстоит разобраться специалистам, проводящим экспертизу.