Частный сектор Барнаула переносят, чтобы застраивать многоэтажками

Новости 17.09.2019 10:40 617

В Барнауле полным ходом идет обновление географического центра города. От частного жилья постепенно избавляются, микрорайоны начнут застраивать высотками.

Например, на данный момент идет расчистка участка на ул. Интернациональная, 81 и других соседних домов, пишет «Алтайский портал недвижимости». В этом районе сносят двухэтажные деревянные дома.

Кроме того, в ближайшее время могут быть демонтированы дома под номерами 79, 83, 85. А №89 включен в план на расселение по госпрограмме – этот объект 1913-го года постройки давно признан аварийным.

Вопрос реновации территории обсуждается на форуме Skyscapersity. Пользователи пишут о том, что земельный участок внезапно поменял свое назначение. Теперь здесь разрешено возводить не индивидуальные малоэтажные объекты, а высотные дома.

Иными словами, в ближайшем будущем здесь появятся новые объекты. Особенно, если учесть, что здесь то и дело «вырастают» кирпичные 5-6 этажные дома. А на ул. Интернациональная, 101 ПСК «Строительная перспектива» и вовсе возвела 16-этажную свечку. Кстати, форумчане пишут, что соседний с ней участок по ул. Интернациональная, 103 также освобожден от ветхих строений и даже обнесен забором.

Любопытно, что при демонтаже деревянных домов на улице Интернациональной рабочие нумеруют бревна. Есть предположение, что деревянные строения будут перевезены на другое место и там конструкции соберут заново, так как они представляют определенную историческую ценность.