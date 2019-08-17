В СПЧ рассказали, как можно спасти алтайский лес

Новости 17.09.2019 10:10 702

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложил меры по предотвращению лесных пожаров и по сохранению уникальных ленточных боров в ходе выездного заседания в Алтайском крае, пишут «РИА Новости».

«Рекомендуется нормативно регламентировать охрану лесов от перехода пожаров с сопредельных территорий, установив, в том числе, возможность прокладки минерализованных полос по таким территориям», - говорится в сообщении СПЧ.

Как сообщается на сайте совета, рекомендации одобрили путем заочного голосования.

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Минприроды РФ рекомендуют разработать специальные правила и особенности охраны, защиты, использования и воспроизводства ленточных боров - уникальных, не имеющих аналогов в мире лесов, представляющих собой узкие и длинные ленты лесов по долинам древних рек.

Отмечается, что такие предложения призваны обеспечивать воспроизводство сосны после рубок и сохранение характерных боровых экосистем. Более того, в СПЧ считают важным предусмотреть необходимость уничтожения ясенелистного американского клена. Дело в том, что быстрое распространение этого вида в ленточных борах приводит к существенному изменению естественных экосистем.

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По данным Минприроды по региону, с начала пожароопасного сезона (с 5 апреля) на землях лесного фонда в крае произошло 339 пожаров на общей площади 721,092 гектара.

Для сравнения, в прошлом году на текущую дату зафиксировано 169 лесных пожаров общей площадью 112,708 га. Летом этого года в Алтайском крае действовало штормовое предупреждение, обусловленное высокой пожарной опасностью.