О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

В СПЧ рассказали, как можно спасти алтайский лес

Новости
702
0

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложил меры по предотвращению лесных пожаров и по сохранению уникальных ленточных боров  в ходе выездного заседания в Алтайском крае, пишут «РИА Новости».

 «Рекомендуется нормативно регламентировать охрану лесов от перехода пожаров с сопредельных территорий, установив, в том числе, возможность прокладки минерализованных полос по таким территориям», - говорится в сообщении СПЧ.

Как сообщается на сайте совета, рекомендации одобрили путем заочного голосования.

МЧС Алтайского края объявило штормовое предупреждение в связи с угрозой пожаров

МЧС Алтайского края объявило штормовое предупреждение в связи с угрозой пожаров

Новости

Прогноз дан на 17, 18 и 19 августа

1543

Минприроды РФ рекомендуют разработать  специальные правила и особенности охраны, защиты, использования и воспроизводства ленточных боров - уникальных, не имеющих аналогов в мире лесов, представляющих собой узкие и длинные  ленты лесов по долинам древних рек.

Отмечается, что такие предложения призваны обеспечивать воспроизводство сосны после рубок и сохранение  характерных боровых экосистем. Более того, в СПЧ считают важным предусмотреть необходимость уничтожения ясенелистного американского клена. Дело в том, что быстрое распространение этого вида в ленточных борах приводит к существенному изменению естественных экосистем.

Несколько десятков жалоб поступило членам СПЧ в первый день работы в Барнауле

Несколько десятков жалоб поступило членам СПЧ в первый день работы в Барнауле

Новости

Выявленные проблемы и предложения по их разрешению будут изложены в рекомендациях по итогам выездного заседания

903

По данным Минприроды по региону, с начала пожароопасного сезона (с 5 апреля) на землях лесного фонда в крае произошло 339 пожаров на общей площади 721,092 гектара.

Для сравнения, в прошлом году на текущую дату зафиксировано 169 лесных пожаров общей площадью 112,708 га. Летом этого года в Алтайском крае действовало штормовое предупреждение, обусловленное высокой пожарной опасностью.

«Черное небо» Сибири: почему полыхающая тайга – это политический вопрос?

«Черное небо» Сибири: почему полыхающая тайга – это политический вопрос?

Мнения

Вопрос лесных пожаров уже выходит за рамки исключительно экологической и общественной проблемы

8546

 

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000