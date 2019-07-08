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Владимир Жириновский отказался стать депутатом алтайского парламента

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Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский подал заявление в избирательную комиссию Республики Алтай, в котором он отказался от депутатского мандата. Заявление было подготовлено в соответствии с законом «О выборах депутатов Республики Алтай». Об этом сообщает пресс-служба ресизбиркома.

Комиссия постановила считать мандат вакантным, в связи с чем было принято решение о передаче вакантного места кандидату в депутаты Республики Алтай седьмого созыва из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Алтайское республиканское отделение Политической партии ЛДПР» — Дмитрию Софронову.

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Напомним, что в Единый день голосования, 8 сентября Дмитрий Софронов принял участие в выборах главы Республики Алтай и набрал 5,2 тысяч голосов (6,54 %).

За саму партию ЛДПР проголосовало 9,7 тысяч избирателей (12,03%), что является третьим результатом среди всех партий, а избранным считался первый номер в списке – Владимир Жириновский.

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Автор: Политсиб.ру

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