«Выбирать должны граждане»: как будет благоустраиваться Барнаул

Выбор общественных территорий Барнаула, которые будут благоустроены в следующем году, планируют провести путем открытого рейтингового голосования, как и в предыдущем году. Данный метод показал свою эффективность и продемонстрировал серьезную заинтересованность горожан.
Кроме специализированных организаций в сфере строительства, в контроле и приемке работ по ремонту общественных территорий обязательно принимают участие общественники, депутаты, специалисты общероссийского народного фронта и обычные жители города.
В рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Барнаула на 2018-2024 годы» отобрано 46 территорий. В том числе, сквер, на улице Аванесова (от Пожарного переулка до переулка Присягина, площадь Маршала Жукова, зеленая зона на улице Смирнова, (от улицы Северо-Западной до улицы Петра Сухова). Их выбор производился на основании предложений и замечаний, поступающих от граждан и организаций.
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О благоустройстве барнаульских дворов «Политсибру» рассказал курирующий данное направление заместитель главы Барнаула по городскому хозяйству Андрей Федоров.
«Мы запланировали благоустроить за эту пятилетку 399 дворовых территорий. В прошлом году уже сделали первые 65 дворов и в этом году следующие 83. На 2020 год ориентировочно планируется 93 объекта, но все конечно будет зависеть от величины субсидий из федерального бюджета. Может быть, удастся сделать и больше, в том числе и благодаря экономии на торгах. Приоритетные территории выбирать должны граждане», – пояснил замглавы города.
Весь порядок подготовки заявок в программу подробно расписан в постановлении администрации города от 12 декабря 2017 г. N 2459 «О муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.
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Андрей Федоров рассказал, что для вхождения в программу федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» жителям в первую очередь необходимо:
Из сложностей замглавы отметил ситуации, когда «спящая» группа жильцов вдруг решает вмешаться в работы уже после их начала, выдвигая какие-то новые требования, часто идущие вразрез с мнением группы инициировавшей участие в проекте. Во всех таких случаях на дом выезжает смешанная комиссия из депутатов, представителей «Народного фронта», сотрудников администрации, подрядчика, и старается выработать компромиссный вариант. Часто, по итогам состоявшегося обсуждения, проект изменяют в рамках запланированных объемов.
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