Гласно и обосновано: АКЗС отдает на откуп муниципалитетам наказание депутатов-«декларационщиков»

Новости 17.09.2019 8:45 1908

На сентябрьской сессии АКЗС депутаты рассмотрят внесение изменений в закон «О противодействии коррупции в Алтайском крае» в окончательной редакции. В первом чтении он был принят в августе. Для его доработки была создана рабочая группа, сообщает пресс-служба ЗакСа.

Напомним, поправки призваны смягчить требования, предъявляемые к сельским депутатам, в части деклараций о доходах, а также расширить перечень мер ответственности для депутатов муниципального уровня при предоставлении неточных сведений о доходах.

Госдума «спасет» алтайских мундепов, допустивших ошибки в декларациях. Но не всех Новости 04.04.2019 9:05 Поправки в закон предусматривают альтернативные виды наказаний к нарушителям 820

К единственной работающей ранее норме - досрочному прекращению полномочий за недостоверное или неполное представление сведений о доходах - разработчики добавляют меры, применяемые при несущественном искажении сведений о доходах. В числе этих мер - предупреждение, освобождение от должности в представительном органе муниципального образования, освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе, запрет занимать должности или исполнять полномочия на постоянной основе в представительном органе муниципального образования до прекращения срока его полномочий.

При этом порядок принятия решения о применении альтернативных мер ответственности должен определяться муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта РФ.

АКЗС смягчит наказание для мундепов, «запутавшихся» в декларациях Новости 20.08.2019 15:50 При этом закон вряд ли получит обратную силу 2215

После принятия проекта закона в первом чтении он был направлен в органы местного самоуправления городов и районов края для подготовки замечаний и предложений. Кроме того, для доработки законопроекта ко второму чтению была создана рабочая группа. Ее члены учли замечания муниципалитетов, предложения прокуратуры, органов исполнительной власти и депутатов АКЗС.

Так, расширен перечень требований к содержанию порядка принятия решения о применении альтернативных мер ответственности, который должен быть принят в каждом муниципалитете. Он должен также содержать описание последовательности рассмотрения органом местного самоуправления вопроса о применении мер ответственности; обоснование применения той меры ответственности, которую планируют применить; порядок и сроки информирования о принятом решении губернатора края или прокурора.

Рассмотрение должно проводится на открытом заседании органа местного самоуправления, а решение о применении мер ответственности подлежит официальному обнародованию.